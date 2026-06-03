Scaloni paró un primer 11 de la Selección argentina: ¿los elegidos para el primer amistoso?

Con varios jugadores entre algodones, el DT busca darle forma a un equipo para los amistosos.

Scaloni paró un primer 11 de la Selección argentina: ¿lo elegidos para el primer amistoso?

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El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, ya paró su primer 11 en los entrenamientos que se llevan a cabo en la ciudad de Kansas y hay varias ausencias que llaman la atención. La Selección argentina completó su segundo entrenamiento en Kansas y Scaloni probó un once para jugar ante Honduras

La primera ausencia significativa está en el arco, ya que Gerónimo Rulli aparece en lugar de Emiliano "Dibu" Martínez, quien sufrió una pequeña fractura en el dedo anular de su mano derecha durante la previa de la final de la Europa League.

Lo más probable es que Rulli ataje en el amistoso del sábado ante Honduras, aunque para el debut en el Mundial ya debería estar disponible Martínez.

Por otra parte, el lateral derecho en el entrenamiento fue ocupado por Nicolás Capaldo. Esto se debe a que tanto Gonzalo Montiel como Nahuel Molina todavía no están disponibles por los respectivos desgarros que sufrieron. Incluso está la posibilidad de que alguno de los dos finalmente salga de la lista de 26 convocados si no se llega a recuperar a tiempo.

Finalmente, en la delantera Giuliano Simeone apareció en lugar de Lionel Messi, que todavía no se entrena al 100% a la par de sus compañeros porque había sufrido una distensión en el isquiotibial de la pierna izquierda.