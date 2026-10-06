    • 6 de octubre de 2026 - 20:42

    Scaloni se emocionó hasta las lágrimas durante el himno en la despedida de Messi

    El entrenador de la Selección no pudo contener la emoción antes del comienzo del amistoso ante Benín en el Monumental.

    Lionel Scaloni lloró durante el Himno argentino.

    Lionel Scaloni lloró durante el Himno argentino.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Lionel Scaloni se mostró visiblemente emocionado y rompió en llanto durante el himno argentino, en la previa del amistoso ante Benín en el Estadio Monumental, en la noche que marca la despedida de Lionel Messi de la Selección.

    Leé además

    Scaloni prepara un once cargado de campeones para acompañar a Lionel Messi en su último partido con la Selección.

    Un equipo de campeones: Scaloni prepara un once de lujo para la despedida de Messi
    Argentina goleó a Burkina Faso en el Monumental y cerró con autoridad su segundo amistoso de la fecha FIFA.

    Argentina aplastó 7-0 a Burkina Faso y cerró la fecha FIFA con otra goleada

    El entrenador, que estuvo al frente del equipo durante buena parte de la etapa más exitosa de la historia reciente de la Albiceleste, no pudo contener las lágrimas mientras sonaba el himno y los hinchas acompañaban desde las tribunas.

    La escena se produjo en una jornada cargada de homenajes para Messi, quien disputa ante Benín su último partido con la camiseta argentina después de una extensa trayectoria con la Selección.

    Scaloni compartió así con el capitán y sus compañeros una de las imágenes más emotivas de una noche histórica para el fútbol argentino, marcada por la despedida del jugador que lideró al equipo hacia la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Lionel Scaloni habló sobre su futuro en la Selección: “Hay predisposición de ambas partes para renovar; las ganas están”. 

    Tres jugadores fueron desafectados de la Selección argentina antes del partido con Bolivia

    Lionel Scaloni brindó una conferencia antes del amistoso de la Selección Argentina frente a Bolivia.

    Scaloni habló de su futuro en la Selección: "Hay predisposición de las dos partes"

    Scaloni hablará este martes antes del último entrenamiento de la Selección previo al amistoso con Bolivia.

    Lionel Scaloni dará una conferencia y crece la expectativa por lo que dirá sobre su futuro

    Lionel Messi jugará su último partido con la Selección Argentina el 6 de octubre ante Benín.

    Despedida de Messi: se confirmaron los horarios de los amistosos de la Selección