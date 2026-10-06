Scaloni se emocionó hasta las lágrimas durante el himno en la despedida de Messi

El entrenador de la Selección no pudo contener la emoción antes del comienzo del amistoso ante Benín en el Monumental.

Lionel Scaloni se mostró visiblemente emocionado y rompió en llanto durante el himno argentino, en la previa del amistoso ante Benín en el Estadio Monumental, en la noche que marca la despedida de Lionel Messi de la Selección.

El entrenador, que estuvo al frente del equipo durante buena parte de la etapa más exitosa de la historia reciente de la Albiceleste, no pudo contener las lágrimas mientras sonaba el himno y los hinchas acompañaban desde las tribunas.

La escena se produjo en una jornada cargada de homenajes para Messi, quien disputa ante Benín su último partido con la camiseta argentina después de una extensa trayectoria con la Selección.