Se conocieron los árbitros para la 11ma fecha del Apertura de fútbol local

La LSF dio a conocer los árbitros para la fecha del Apertura que tiene como líder a San Lorenzo Unión y Desamparados no le pierden pisada.

El fútbol local está que arde y formará parte de la agenda deportiva del fin de semana en San Juan

El Torneo Apertura del fútbol local en Primera División programó una nueva fecha para este fin de semana. pero con Unión y Desamparados sin perderle pisada y Colón, Minero, López Peláez y 9 de Julio siguiéndolos de cerca la fecha 11 promete ser apasionante. Desde la Liga Sanjuanina de Fútbol dieron a conocer los árbitros para la fecha.

Los encuentros arrancarán a las 17 en Primera División y a las 14.30 en Cuarta.

Estos son los árbitros para la 11ma fecha Abrirá el sábado con cuatro encuentros: Minero recibirá a Alianza en cancha de Juventud Unida con arbitraje a cargo de Facundo Perona.

López Peláez será anfitrión de Carpintería con Darío Montaña como juez, Marquesado recibirá a 9 de Julio con el arbitraje de Gabriel Marconi, y Colón Junior hará lo propio ante Juventud Zondina con Federico Quiroga como juez principal.

El domingo jugará el resto: Cristian Neira será el encargado de arbitrar en Ullum Villa Ibañez ante Desamparados, mientras que Pablo Oltra hará lo mismo en el choque entre Sarmiento en Zonda ante Rivadavia. Por su parte, Trinidad chocará en el Barrio Atlético ante Peñarol con Alejo Palumbo como árbitro.