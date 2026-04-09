Se conocieron los árbitros para la 11ma fecha del Apertura de fútbol local

El Torneo Apertura del fútbol local en Primera División programó una nueva fecha para este fin de semana. pero con Unión y Desamparados sin perderle pisada y Colón, Minero, López Peláez y 9 de Julio siguiéndolos de cerca la fecha 11 promete ser apasionante. Desde la Liga Sanjuanina de Fútbol dieron a conocer los árbitros para la fecha.
Los encuentros arrancarán a las 17 en Primera División y a las 14.30 en Cuarta.
Estos son los árbitros para la 11ma fecha
Abrirá el sábado con cuatro encuentros: Minero recibirá a Alianza en cancha de Juventud Unida con arbitraje a cargo de Facundo Perona.
López Peláez será anfitrión de Carpintería con Darío Montaña como juez, Marquesado recibirá a 9 de Julio con el arbitraje de Gabriel Marconi, y Colón Junior hará lo propio ante Juventud Zondina con Federico Quiroga como juez principal.
El domingo jugará el resto: Cristian Neira será el encargado de arbitrar en Ullum Villa Ibañez ante Desamparados, mientras que Pablo Oltra hará lo mismo en el choque entre Sarmiento en Zonda ante Rivadavia. Por su parte, Trinidad chocará en el Barrio Atlético ante Peñarol con Alejo Palumbo como árbitro.
Unión visitará a Defensores de Argentinos con Lucas Gómez como juez en cancha de Peñarol y Atenas recibirá en La Rinconada al líder San Lorenzo de Ullum con arbitraje a cargo de Ruth Díaz.
En tanto que no hubo programación para el encuentro postergado entre Minero y Desamparados postergado por la fecha 9.