Se postergaron las finales de la Liga Sanjuanina de Fútbol por falta de cobertura policial

La Liga Sanjuanina de Fútbol informó mediante un comunicado oficial que las finales de la Primera División “A” y de la Divisional “B” quedan postergadas. El motivo es que, por la realización de eventos de gran magnitud en la provincia durante los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre, la Policía de San Juan notificó la imposibilidad de prestar el servicio de cobertura de seguridad necesario para el desarrollo de los partidos.
- Divisional “B”: la final la animarán Libertad Juvenil y Villa Obrera.
- Primera División “A”: Minero espera por el ganador de la semifinal entre Desamparados y Marquesado, que se juega esta noche, a las 21.
Fecha y horario, en las próximas horas
Desde la Liga indicaron que en las próximas horas se darán a conocer la fecha, el horario y la reprogramación oficial de ambos encuentros. El comunicado, firmado por la Mesa Directiva, agradeció la comprensión de clubes, medios de comunicación, protagonistas y público en general.
Otro partido reprogramado: Desamparados vs. Unión
En paralelo, ya quedó definido el nuevo día para el cruce por el Torneo Regional entre Desamparados y Unión:
- Día: lunes 2 de noviembre
- Hora: 21:30
- Cancha: Desamparados