Senegal lo ganaba, pero Bélgica lo empató en el final: 2-2 y van al alargue

La selección de Bélgica llega a esta instancia con la moral recuperada tras un inicio de torneo que despertó severas dudas entre los aficionados y la prensa internacional. El contundente triunfo por 5-1 frente a Nueva Zelanda en el cierre del Grupo G sirvió para disipar los fantasmas de la eliminación temprana y consolidar su liderato.
Este resurgir ofensivo llegó en el momento exacto, devolviendo la confianza a un plantel que combina la experiencia de su vieja guardia con la frescura de nuevos talentos. El director técnico sabe que las dudas de la primera fase quedaron atrás y que el verdadero torneo de eliminación directa comienza ahora en suelo norteamericano.
Alineaciones confirmadas
Bélgica: Thibaut Courtois; Arthur Theate, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Timothy Castagne; Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Leandro Trossard; Jeremy Doky, Charles De Ketelaere.
Senegal: Mory Diaw; Ismail Jakobs, Krepin Diatta, Moussa Niakhate, Idrissa Gana Gueye; Pathe Ciss, Habib Diarra, Pape Gueye, Sadio Mané; Iliman Ndiaye, Ismaila Sarr.