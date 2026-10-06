    • 6 de octubre de 2026 - 12:50

    Sinner se perderá lo que resta de 2026 y Zverev será el nuevo número 1 del mundo

    Es solo cuestión de tiempo para que el alemán supere al italiano.

    Sinner se perderá lo que resta de 2026 y Zverev será el nuevo número 1 del mundo

    Sinner se perderá lo que resta de 2026 y Zverev será el nuevo número 1 del mundo

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    El tenista italiano y número 1 del mundo, Jannik Sinner, anunció que estará de baja por lesión hasta el 2027, por lo que el alemán Alexander Zverev llegará a la cima del ranking.

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    "Junto a los doctores hemos decidido que necesito un tratamiento para mi rodilla, lo que significa que la temporada 2026 ha terminado oficialmente para mí", comienza el comunicado de Sinner, quien jugó por última vez a mediados de julio cuando se quedó con el título en Wimbledon.

    Por otra parte, se lamentó porque "los últimos años, especialmente el final en Turín, me dieron muchos momentos hermosos y emociones, por lo que este año será diferente. Pero en este momento necesito pensar acerca de mi carrera a largo plazo".

    Finalmente, adelantó: "Haré todo lo posible para volver al 100%. Les agradezco por el apoyo y espero verlos muy, muy pronto en la cancha de nuevo".

    Debido a esta lesión en una de sus rodillas, Sinner estará más de cinco meses inactivo en caso de volver para inicios de la temporada 2027 y, además, perderá el número 1 del mundo en los próximos años.

    El gran candidato a relevarlo en dicho lugar es el alemán Alexander Zverev, que este año consiguió sus primeros dos títulos de Grand Slam en Roland Garros y el US Open.

    Incluso el alemán tiene prácticamente asegurado finalizar la temporada en la cima del ranking. La única manera de que esto no ocurra es que el jugador bávaro no sume más puntos y que el español Carlos Alcaraz gane los Masters de Shanghái y París, el ATP Finals en Turín y varios torneos antes de que termine el año.

    Durante el 2026, Sinner disputó nueve torneos, de los cuales ganó 6 (Wimbledon y los Masters de Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma), mientras que solo perdió tres partidos: las semis del Abierto de Australia contra el serbio Novak Djokovic, los cuartos de final del ATP 500 de Doha ante el checo Jakub Mensik y la segunda ronda de Roland Garros frente al argentino Juan Manuel Cerúndolo.

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