¡Son de bronce! Argentina venció 6-4 a Italia y volvió a subir al podio del Mundial Sub 19

La Selección Argentina Sub 19 de hockey sobre patines tuvo el cierre que buscaba. Apenas un día después de quedar a las puertas de la final, el equipo dirigido por Esteban Ábalos derrotó 6-4 a Italia y se quedó con la medalla de bronce en los World Skate Games Asunción 2026 .

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Los pibes se despidieron con una sonrisa y el bronce colgado del cuello

El resultado le permitió al combinado nacional, que cuenta con una fuerte presencia de jugadores sanjuaninos, transformar rápidamente la frustración de la semifinal en un nuevo podio mundial. Este viernes, Argentina había protagonizado un partido muy parejo ante España, pero terminó cayendo por apenas 3-2 frente al vigente campeón.

La derrota en semifinales había sido especialmente ajustada. Argentina mostró una versión muy diferente de aquella que había perdido 6-1 con España en la fase de grupos y estuvo hasta el final buscando un empate que le permitiera llevar la definición más allá del tiempo reglamentario.

El calendario no dio demasiado margen para lamentarse. Este sábado apareció Italia en el partido por el tercer puesto y la Albiceleste respondió con una actuación ofensiva que terminó en el 6-4 definitivo y la medalla de bronce.

El rival no era desconocido. Ambos seleccionados ya se habían enfrentado en la fase inicial del campeonato, cuando empataron 2-2 , con dos goles del capitán Nicolás Alonzo.

Un camino con partidos al límite

Argentina había comenzado el Mundial con una victoria por 7-3 frente a Suiza, antes de sufrir el 6-1 contra España y cerrar su grupo con el empate ante Italia. En cuartos de final protagonizó uno de sus partidos más vibrantes del torneo al derrotar 5-4 a Francia, resultado que le permitió meterse entre los cuatro mejores.

Después llegó la revancha frente a España. La Selección volvió a encontrarse con una de las grandes potencias de la categoría y redujo considerablemente la distancia respecto del duelo de la primera ronda, aunque el 3-2 terminó dejándola afuera de la definición por el título.

Con Italia quedaba una última oportunidad de cerrar el campeonato en el podio, y los argentinos la aprovecharon.

Segundo bronce consecutivo para Argentina

La medalla conseguida en Paraguay tiene además un antecedente reciente: Argentina también había terminado tercera en el Mundial Sub 19 de Novara 2024. Y, curiosamente, aquella vez el rival por el bronce también fue Italia.

Hace dos años, el seleccionado argentino se impuso 7-4 a los italianos para subir al podio. Ahora volvió a derrotarlos, esta vez por 6-4, y consiguió así su segunda medalla de bronce mundial consecutiva en la categoría.

El recorrido reciente incluye además el título mundial obtenido en San Juan 2022, cuando Argentina venció 4-1 a Italia en la final, antes de los terceros puestos logrados en 2024 y 2026.