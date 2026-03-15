    • 15 de marzo de 2026 - 18:01

    TC 2000: Franco Riva se quedó con la primera fecha en el circuito callejero de Buenos Aires

    Comenzó el año del TC 2000 y el piloto de Chevrolet ganó en las calles porteñas. Stang y Ponce de León fueron sus escoltas con Toyota.

    Sorpresa. Martín Riva en Chevrolet se quedó con la primera del TC 2000 en Buenos Aires.

    Sorpresa. Martín Riva en Chevrolet se quedó con la primera del TC 2000 en Buenos Aires.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Franco Riva (Chevrolet Cruze) se quedó con el primer lugar en el callejero de Buenos Aires en lo que fue la primera fecha del campeonato del TC 2000. El de Gualeguaychú peleó en el final pero llegó como líder, seguido muy de cerca por Emiliano Stang (Toyota Corolla Cross GR) en el segundo puesto, y Gabriel Ponce de León (Toyota Corolla Cross).

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    Por otro lado, el último campeón Matías Rossi debió abandonar a falta de diez minutos por la rotura del motor de su Toyota Corolla Cross GR.

    El piloto del equipo Proracing, al mando del único sedán de la categoría, un Chevrolet Cruze, aprovechó la pole obtenida por el formato de grilla invertida y controló la competencia desde el inicio en un trazado urbano de 2.509 metros con muros muy cercanos que redujeron al mínimo las oportunidades de sobrepaso.

    Riva marcó diferencias desde la largada y en el cierre resistió los ataques de Stang, quien alcanzó el segundo puesto a diez minutos del final con el Corolla Cross GR del Toyota Gazoo Racing y presionó con buen ritmo a su coterráneo, aunque debió conformarse con el lugar de escolta.

    La final se mantuvo lineal durante gran parte del recorrido y tuvo una neutralización cercana a los diez minutos luego del incendio del Honda ZR-V de Francisco Monarca, incidente que obligó al ingreso del Pace Car aunque el piloto no sufrió daños físicos.

    La previa también tuvo un incidente clave, ya que Diego Ciantini, que largaba tercero con un Nissan Kicks, no pudo poner en marcha el auto en la vuelta previa y debió partir desde el fondo; el piloto de Balcarce recuperó posiciones, aunque un trompo lo retrasó otra vez y tras pasar por boxes terminó séptimo.

    Entre las actuaciones destacadas figuró el debut de Valentín Yankelevich, cuarto con récord de vuelta luego de avanzar ocho posiciones, mientras que Facundo Aldrighetti finalizó quinto tras superar rivales desde la quinta fila.

    Nicolás Palau, que había largado desde la primera fila y registró récord de vuelta, abandonó por problemas en la caja y Marcelo Ciarrocchi quedó fuera tras golpear contra el muro cuando avanzaba con maniobras al límite. El top 10 lo completaron Franco Morillo, Ciantini, Benjamín Squaglia, Tomás Fernández y Matías Capurro.

    REGRESO A SAN JUAN

    En la previa de la gran final del TC2000 en el circuito Callejero de Buenos Aires, las autoridades de la categoría confrimaron cual será el escenario que recibirá a la especialidad junto al Top Race, Fiat Competizione y Fórmula Nacional en la segunda cita de sus respectivos calendarios. Se trata del autódromo "Eduardo Copello" de San Juan, más conocido como "El Zonda", repitiendo la visita por segundo año consecutivo.

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