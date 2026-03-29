TC en Neuquén: Tobías Martínez tuvo un día difícil, Canapino aprovechó todo

El piloto sanjuanino del TC terminó restrasado en la posición 30 de una caótica y frenética carrera en el Sur.

Complicado. Tobías Martínez la sufrió en Neuquén y fue uno de los 32 que pudo terminar las 25 vueltas en la final del TC.

Agustín Canapino festejó su primera victoria en la temporada 2026 del Turismo Carretera. En la carrera accidentada y con muchísimos abandonos de la tercera fecha en el circuito de Neuquén, el arrecifeño capitalizó cada chance que se le presentó. Para el sanjuanino Tobías Martínez fue un domingo difícil, terminando en el puesto 30 de la clasificación.

Canapino movió bien en el momento clave de la prueba -cuando Matías Rossi, que lideraba desde la largada, se despistó en el tercer relanzamiento de la tarde- para treparse al primer lugar y luego defendió la posición con jerarquía en las últimas siete vueltas con un Chevrolet Camaro tocado. Así, se llevó del trazado patagónico su 22° triunfo en la categoría.

El Titán, ganador del título el año pasado, fue escoltado en el podio por Christian Ledesma, que con otro Camaro le dio pelea durante algunos giros, y por Ignacio Faín (Torino). Jonatan Castellano (Challenger) quedó sexto y sigue liderando el campeonato.

TC DE VERDAD La tercera fecha del Turismo Carretera en Neuquén estuvo marcada por un violento choque múltiple que dejó a seis pilotos fuera de competencia y generó conmoción tanto en el circuito como entre quienes seguían la carrera.

Como había ocurrido ya en las primeras dos fechas del año, en El Calafate y Viedma, la prueba fue caótica y con demasiados incidentes en una pista cargada de autos. De los 56 que largaron, con Rossi, Juan Catalán Magni y Ledesma adelante, apenas 32 lograron completar las 25 vueltas.