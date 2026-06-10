"¿Te acordás quién soy?", el futbolista que sorprendió a Lionel Messi y le recordó que jugó con su papá

La Selección Argentina cerró su preparación para el Mundial 2026 con una contundente victoria por 3-0 sobre Islandia, pero una de las imágenes más comentadas de la noche ocurrió después del pitazo final y tuvo como protagonista a Lionel Messi.

Mientras saludaba a los jugadores rivales, el capitán argentino fue abordado por un futbolista islandés que le hizo una pregunta inesperada: “¿Te acordás quién soy?”. La consulta tomó por sorpresa al rosarino, que inicialmente no logró identificarlo.

Se trataba de Daníel Tristán Guðjohnsen, delantero de 20 años e hijo de Eidur Guðjohnsen , excompañero de Messi en el Barcelona entre 2006 y 2009. Tras escuchar el apellido, el astro argentino comprendió rápidamente el vínculo y recordó haber coincidido con el joven cuando era apenas un niño.

“ Me sorprendió. Después me dijo que era el hijo de Guðjohnsen. Le dije que no me acordaba porque era muy chiquito”, relató Messi al referirse al encuentro. El capitán argentino explicó que sí recordaba haberlo visto junto a su padre en entrenamientos y actividades del club catalán.

image Lionel Messi celebra un gol junto a Eidur Gudjohnsen (AFP PHOTO/LLUIS GENE)

El momento reflejó el paso del tiempo en una carrera extraordinaria. Cuando Messi compartía plantel con Eidur Guðjohnsen en el Barcelona, Daníel era apenas un bebé. Dos décadas después, ambos se encontraron como rivales en un partido internacional de selecciones.

La escena se produjo en una noche especial para el capitán argentino, que regresó a las canchas tras una lesión, convirtió un gol de penal y dejó buenas sensaciones de cara al debut de la Albiceleste en la Copa del Mundo.