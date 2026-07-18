Temporada de Pista en el Chancay con la prueba homenaje a Rolando Tivani

Este sábado, desde las 18, seguirá la temporada de pista del ciclismo local con una jornada marcada por los sentimientos.

Segunda. La temporada de Pista del ciclismo local tendrá acción este sábado con el Homenaje a Rolando Tivani.

Arrancó la temporada de Pista en el ciclismo de San Juan y el objetivo es darle continuidad al calendario. Inicialmente este fin de semana estaba libre pero la FCS con los clubes decidieron poner en pista el Homenaje a Rolando Tivani en el Velódromo de Pocito.

Será desde las 18 el momento de la concentración para arrancar con el programa de especialidades en todas las categorías desde las 19. En tanto que este viernes se reciben las inscripciones hasta las 21 en la sede de la Federación Ciclista Sanjuanina.

Las categorías participantes serán Elite, Sub 23, Junior, 2012-2013-2014 Damas y Varones, 2011-2010 Varones y Damas y Damas Junior.

La prueba será homenaje merecido al recientemente desaparecido Rolando Tivani, papá de los hermanos Nicolás y Diego, permamente colaborador del ciclismo de San Juan.

El domingo pasado se inauguró la temporada con la fecha organizada por UV Santo Domingo y Juventud de Chimbas, con los siguientes resultados: