Todo el color del show del entretiempo con Madonna, BTS, Justin Bieber y Shakira

La ceremonia de clausura del Mundial 2026 empezó esta tarde con la aparición del streamer IShowSpeed y una impactante presentación de Post Malone, dos de las figuras elegidas por la FIFA para abrir el espectáculo previo a la final entre la Argentina y España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Video: el emotivo momento en que jugadores e hinchas entonaron el himno argentino en la final del Mundial

El streamer y youtuber estadounidense Speed, una de las personalidades más seguidas durante el torneo, fue el primero en salir a escena. Lo hizo con una presentación del tema “Champions”, cuyo estribillo repite “This is the World Cup” (“Esta es la Copa del Mundo”). Luego fue el turno de Malone, que apareció con una estética inspirada en la música country para interpretar “Chrome Heartbreaker”.

El evento, que comenzó a las 14.40, fue desarrollado junto al estudio creativo Balich Wonder Studio, responsable también de las ceremonias de apertura del torneo. La puesta en escena busca reflejar la diversidad cultural de un Mundial que, por primera vez en la historia, se disputó en tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

Una vez concluida la primera parte de la ceremonia de clausura, los arqueros de Argentina y España salieron al campo de juego para realizar los movimientos precompetitivos. Minutos después, el resto de los futbolistas de ambas selecciones completó la entrada en calor.

Uno de los momentos más esperados de la tarde fue el himno de Estados Unidos a cargo de Jennifer Hudson. La transmisión capturó los aplausos del presidente estadounidense, Donald Trump, en el palco.

Luego, Robbie Williams, Nicole Scherzinger y Laura Pausini interpretaron “Desire”, la canción representativa de la FIFA. Por su parte, el actor Tom Cruise dio un breve discurso sobre la importancia de la competencia.

Dos minutos antes de las 16, ambos equipos salieron a la cancha y se entonaron los himnos de España y de la Argentina, en la voz de María Becerra, en un cambio de protocolo inédito para una final de la Copa del Mundo.

El primer show de medio tiempo de la historia de los Mundiales

La gran novedad de esta final fue el primer espectáculo de medio tiempo en la historia de la Copa del Mundo, una propuesta inspirada en el tradicional show del Super Bowl.

La primera en cantar fue Madonna, que apareció en un jeep junto a los reconocidos jugadores brasileros Ronaldo y Ronaldinho. Después fue el turno del Coro PS22 Chorus, Plaza Sésamo y Los Muppets, comandados por el director de orquesta venezolano, Gustavo Dudamel.

Los BTS continuaron el show, con un gran volumen de bailarines que acompañaban su hit ”Dynamite". Justin Bieber interpretó “Everything Hallelujah” mientras tocaba la guitarra.

Shakira cantó “Dai Dai”, el tema de la Copa del Mundo 2026. El cierre de la increíble puesta en escena del medio tiempo estuvo encargado del Coro PS22. La dirección artística fue pensada por Chris Martin, líder de Coldplay.

A diferencia de lo que sucede en el Super Bowl, el entretiempo no se extenderá a media hora, como se estimaba.

De acuerdo con la información difundida en las últimas horas, el espectáculo duró 11 minutos y el descanso completo fue de 17 minutos, apenas dos más que un entretiempo habitual. Ese tiempo incluirá el montaje y desmontaje del escenario.