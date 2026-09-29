Todo Viento se prepara para una gran temporada en el dique de Iglesia

El impresionante registro níveo que dejó a San Juan vestido de blanco en su cordillera tiene sus consecuencias. El deshielo promete ser generoso y las perspectivas hídricas hablan de registros históricos para los embalses sanjuaninos y el Dique Cuesta del Viento está en ese plano.

Los pronósticos hablan de alcanzar la cota máxima conseguida en el 2000 cuando se inauguró y apuntando a eso, la Asociación Deportiva Todo Viento -que nuclea todos los deportes acuáticos que se practican en el lago- se está preparando a full. Desde obras, mejoras, programación y la propuesta de incluir más actividades en el dique iglesiano, se llevan los días previos al lanzamiento de la temporada que será el fin de semana del 12 de octubre próximo.

Windsurf, kayak, kitesurf, wingfoil y parawind están incluídos entre los deportes que se realizan desde el parador Todo Viento. Sabiendo que ya hay reservas de deportistas de Mendoza, de Salta, el coordinador general de Todo Viento, Tofa Montaño, brindó los detalles de los preparativos: 'Estamos a full. Hemos ampliado el sector de la cantina, la parte de las galerías y sanitarios. Eso nos permitirá alojar mejor a quienes nos visitan. Además, en otros aspectos del predio como el parquizado y la costa también hemos realizado tareas de limpieza. Estamos ubicados a más de 20 metros de la línea de cota histórica y máxima de Cuesta del Viento, asi que previendo que subirá el agua, no vamos a tener inconvenientes. Apunta a ser una temporada buena para todos los que hacemos deportes en el dique y tenemos que estar a la altura. Además, de poder recibir al turismo, nosotros tenemos las escuelitas de los distintos deportes y con más agua, será más la expectativa. Así que nos preparamos para un gran año en Cuesta del Viento'.

En conjunto con Fabio Romero, otro de los históricos prestadores del kayak y del rafting en la zona, el parador Todo Viento ofrecerá el canotaje pero también incluirá un paquete de caminatas ecológicas por la zona que aún están en proceso de detallado para recién hacerlos conocer.

Cuesta del Viento tiene la particularidad del viento permanente e infaltable que lo ubica como uno de los embalses preferidos por los deportistas para entrenar y competir. El Kitesurf tiene una fecha grande en el calendario y llega a Iglesia con los mejores. Pero también avanzó mucho el wingfoil y ahora se sumó el parawind, todos con el viento como protagonista fundamental.