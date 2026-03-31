Torneo Apertura 2026: vuelve el juego local con siete partidos

La superposición de actividades del fin de semana que pasó llevaron a la reprogramación del capítulo 9 del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina y este martes retomará la acción con siete encuentros, quedando pendiente Minero- Desamparados . Una jornada con varias propuestas y mucho en juego en cada partido.

Desde las 17, el fútbol doméstico tendrá una cartelera más que importante este martes. En Alto de Sierra, López Pelaez FC que viene de empatar ante Zondina, será local de Sportivo Villa Ibañez de Ullum, que viene entonado tras su primer triunfo en Primera.

En la calle Sargento Cabral, Colón Junior que está peleando en la parte alta de las posiciones, recibirá a uno de los punteros, Atlético Unión en el partido más saliente de esta jornada. Los Azules vienen de golear a Atenas y recuperó la punta. Los Merengues vienen de empatar con Peñarol y están a 3 puntos de la cima.

En Pocito, Atenas que necesita recuperación urgente tras la caída ante Unión, recibirá en La Rinconada a Sportivo 9 de Julio que llega después de empatar como local ante San Lorenzo. El Mirasol pocitano está a dos puntos de los líderes en la tabla y al acecho. Mientras que los de Biasotti quedaron a seis unidades de la cima pero en zona de clasificación.

En Ullum, será martes de clásico. San Lorenzo, que es otro de los escoltas de los punteros del Apertura, recibirá a Juventud Zondina que navega en la parte baja de las posiciones mirando de reojo la incómoda sensación del descenso.

En el Oeste, Atlético Marquesado que llega tocado después de caer ante Alianza, irá por su recuperación cuando reciba a Sportivo Peñarol que no pudo ganar como local en la fecha pasada. El Tricolor hoy estaría en zona de Reducido, mientras que los Bohemios quedaron lejos de esa chance por ahora.

En el Barrio Atlético, Trinidad que llega entonado tras el empate agónico en Desamparados, irá por una victoria ante Rivadavia, que logró ganar su primer partido del Apertura en la fecha pasada y está en la parte baja de las posiciones. El León perdió lugares y hoy está quedando fuera del Reducido.

Finalmente en Chimbas, en cancha de Peñarol, Defensores de Argentinos que viene de perder en La Bebida, irá por su recuperación cuando reciba a Atlético Alianza que derrotó a Marquesado.

Quedará para el miércoles el partido entre Sarmiento de Zonda, que no sumó ningún punto hasta el momento, contra Deportivo Carpintería que se cayó al fondo de las posiciones.