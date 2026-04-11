    • 11 de abril de 2026 - 19:27

    Torneo Apertura: Colón Junior no perdonó a Zondina y pasó al frente

    En su cancha, Colón goleó 3-0 a los zondinos y se subió provisoriamente a la punta del torneo Apertura.

    Punteros. Colón Junior fue implacable en su cancha y goleó a Zondina para ser líder del Apertura.

    Punteros. Colón Junior fue implacable en su cancha y goleó a Zondina para ser líder del Apertura.

    Foto:

    Por Ariel Poblete

    Son tiempos felices en la calle Sargento Cabral. La apuesta Merengue de mirar a sus inferiores le está dando resultados porque Colón Junior es líder transitorio del Torneo Apertura después de golear por 3-0 a Juventud Zondina en el inicio de la fecha 11 del certamen de la Liga Sanjuanina.

    Leé además

    Entonado. Atlético Minero viene de ganar en La Bebida y ahora quiere más ante Atlético Alianza.

    Torneo Apertura: Cuatro partidos abren este sábado la fecha 11
    La temporada del básquet sanjuanino pondrá primera este fin de semana. 

    Arranca la temporada 2026 del básquet sanjuanino con el inicio del Torneo Apertura

    Ivo Pohmajevic, en dos ocasiones, y Leonel Trozzi marcaron los goles de Colón Junior que igualó la línea de San Lorenzo que este domingo visitará a Atenas en Pocito.

    El Merengue hizo mejor las cosas desde el comienzo del juego pero recién a los 37' de esta primera etapa abrió al cuenta a través de Trozzi. En el complemento, Zondina intentó la presión, se desprotegió en el fondo y en los últimos cinco minutos de partido, Colón lo liquidó con los dos goles de Ivo Pohmajevic.

    En otro de los partidos de este sábado por el Apertura, en Alto de Sierra, Deportivo Carpintería sorprendión a López Peláez venciendolo por 2-1. Mientras que el Médano de Oro, también hubo victoria visitante ya que Atlético Alianza derrotó por 3-1 a Atlético Minero que fue local en cancha de Juventud Unida.

    Finalmente, en el Oeste sanjuanino, Atlético Marquesado y Sportivo 9 de Julio se mataron a goles para terminar empatando 4-4 en un partido más que emotivo.

    Torneo Apertura: la agenda de este domingo

    Este domingo se jugará el resto de la fecha 11 del Torneo Apertura. El árbitro Cristian Neira será el encargado de arbitrar en Ullum Villa Ibañez ante Desamparados, mientras que Pablo Oltra hará lo mismo en el choque entre Sarmiento en Zonda ante Rivadavia. Por su parte, Trinidad chocará en el Barrio Atlético ante Peñarol con Alejo Palumbo como árbitro.

    Unión visitará a Defensores de Argentinos con Lucas Gómez como juez en cancha de Peñarol y Atenas recibirá en La Rinconada al líder San Lorenzo de Ullum con arbitraje a cargo de Ruth Díaz.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Punteros. En Ullum, San Lorenzo hizo lo que tenia que hacer para seguir al frente del Torneo Apertura.

    Torneo Apertura: San Lorenzo ganó en Ullum y sigue siendo el único puntero

    Puntero. San Lorenzo de Ullum pasó al frente el Torneo Aperura y este sábado abrirá ante López Peláez  la fecha 10.

    Torneo Apertura: El líder San Lorenzo abre la fecha 10 frente a López Pelaez

    Boca celebra en el Torneo Apertura tras vencer a Talleres con gol de Bareiro.

    Boca le ganó a Talleres y llega firme a la Libertadores

    Darío Franco, ex DT de San Martín, debuta en el Torneo Apertura con Gimnasia de Mendoza.

    Torneo Apertura: un ex DT de San Martín asumió en Gimnasia de Mendoza