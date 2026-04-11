Torneo Apertura: Colón Junior no perdonó a Zondina y pasó al frente

En su cancha, Colón goleó 3-0 a los zondinos y se subió provisoriamente a la punta del torneo Apertura.

Punteros. Colón Junior fue implacable en su cancha y goleó a Zondina para ser líder del Apertura.

Son tiempos felices en la calle Sargento Cabral. La apuesta Merengue de mirar a sus inferiores le está dando resultados porque Colón Junior es líder transitorio del Torneo Apertura después de golear por 3-0 a Juventud Zondina en el inicio de la fecha 11 del certamen de la Liga Sanjuanina.

Ivo Pohmajevic, en dos ocasiones, y Leonel Trozzi marcaron los goles de Colón Junior que igualó la línea de San Lorenzo que este domingo visitará a Atenas en Pocito.

El Merengue hizo mejor las cosas desde el comienzo del juego pero recién a los 37' de esta primera etapa abrió al cuenta a través de Trozzi. En el complemento, Zondina intentó la presión, se desprotegió en el fondo y en los últimos cinco minutos de partido, Colón lo liquidó con los dos goles de Ivo Pohmajevic.

En otro de los partidos de este sábado por el Apertura, en Alto de Sierra, Deportivo Carpintería sorprendión a López Peláez venciendolo por 2-1. Mientras que el Médano de Oro, también hubo victoria visitante ya que Atlético Alianza derrotó por 3-1 a Atlético Minero que fue local en cancha de Juventud Unida.

Finalmente, en el Oeste sanjuanino, Atlético Marquesado y Sportivo 9 de Julio se mataron a goles para terminar empatando 4-4 en un partido más que emotivo.