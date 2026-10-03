Torneo Clausura: Desamparados y Atlético Alianza no se dan ventajas

Los dos ganaron por la fecha 16 y la pelea por la punta es apasionante. El Víbora derrotó a Peñarol y los Lechuzos vencieron a Rivadavia.

Triunfo. Desamparados le ganó a Peñarol en Puyuta y sigue al acecho de Alianza que ganó como visitante.

Después de la suspensión por el Zonda del viernes, este sábado se empezó a disputar la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol. En Desamparados, el Puyutano mostró sus ambiciones y venció por 3-1 a Sportivo Peñarol. Franco Goria, Lucas Riofrío y Daniel Castro marcaron los goles del Víbora, descontando Jonathan Contreras para los Bohemios. En la tabla, Sportivo quedó a dos puntos de Alianza, pero con un partido menos.

En uno de los primeros partidos de la jornada, en La Bebida, Atlético Alianza tuvo más resto en el final para terminar venciendo por 3-2 a Sportivo Rivadavia. Empezó ganando con el tanto de Leandro Regalado, pero el local se lo empató primero con el gol de Gonzalo Riveros y luego lo dio vuelta con el tanto de Ignacio González. Parecía que lo ganaba Rivadavia, pero Alianza reaccionó. Lo empató con el cabezazo de Luciano Riveros y lo terminó ganando con el gol de Nicolás Olivera.

En otro de los partidos, en Zonda, en el clásico zondino, el gusto se lo dio Juventud Zondina que de visitante goleó por 3-0 a Sarmiento, en uno de los últimos partidos de ambos en Primera División. Samuel Carbajal, Roberto Gómez y Lisandro González marcaron los tantos de la Juve.

En Alto de Sierra, FC López Pelaez y el Atlético Marquesado terminaron empatados 1-1. Empezó ganando el Tricolor con el gol de Jorge Olivares, pero el goleador Gerardo Morales empató para los Toneleros.

En cancha de Juventud Unida, el actual campeón del Apertura, Atlético Minero, cayó por 3-1 con San Lorenzo de Ullum. Geremías Gil, Ariel Sánchez y Franco Aballay marcaron para los ulluneros, descontando Carlos Chavez para los Mineros.