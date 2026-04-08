Torneo Vendimia de Tiro: San Juan competirá en Mendoza

El fin de semana de sábado 11 y domingo 12 de abril, se disputará el Torneo Vendimia Aldo Chesi 2026 y Copa Challenger en las instalaciones del Tiro Federal Mendoza.
El Vendimia será este fin de semana de 11 y 12 de abril en la provincia de Mendoza con los mejores tiradores de la región.
El fin de semana de sábado 11 y domingo 12 de abril, se disputará el Torneo Vendimia Aldo Chesi 2026 y Copa Challenger en las instalaciones del Tiro Federal Mendoza.
El campeonato se desarrollará en las categorías Juniors, Seniors y Veteranos, en ambos sexos. San Juan estará en competencia con un equipo más que completo.
Asimismo, se disputarán las siguientes disciplinas, del Ranking Nacional. Un torneo que reunirá a los mejores de la región.
El equipo sanjuanino representante del Tiro Federal estará compuesto por:
Mirjana Franovich – cadete – Rifle cañón de quiebre
Elías Tello – cadete – Pistola neumática / Rifle cañón de quiebre
Lucas Furlotti – cadete – Rifle cañón de quiebre
Ignacio Grígolo – juvenil – Carabina neumática
Lara Mendez – mayores – Pistola neumática
Mario Riveros – veteranos – Carabina neumática
* 10 m Rifle de Aire
* 10 m Pistola de Aire
* 25 m Pistola Deportiva
* 25 m Pistola Standard
* Fuego Central
* 9 mm
* 11.25 mm
Sábado 11/4
9:30 hs - 10 metros – Rifle de aire – Hombres y mujeres
9:30 hs – 25 metros – Pistola Deportiva
15:30 hs – 25 metros – Pistola Standard
Grueso calibre
9:30 hs – Primer turno – 9mm / 11.25
12 hs – Segundo turno – 9mm / 11.25
Domingo 12 de abril
9:30 hs – 10 metros – Pistola de aire – Hombres y mujeres
9:30 hs – 25 metros – Fuego Central