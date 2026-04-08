Torneo Vendimia de Tiro: San Juan competirá en Mendoza

El Vendimia será este fin de semana de 11 y 12 de abril en la provincia de Mendoza con los mejores tiradores de la región.

Sanjuaninos. El equipo del Tiro Federal estará en el Torneo Vendimia de Mendoza este fin de semana.º

El fin de semana de sábado 11 y domingo 12 de abril, se disputará el Torneo Vendimia Aldo Chesi 2026 y Copa Challenger en las instalaciones del Tiro Federal Mendoza.

El campeonato se desarrollará en las categorías Juniors, Seniors y Veteranos, en ambos sexos. San Juan estará en competencia con un equipo más que completo.

Asimismo, se disputarán las siguientes disciplinas, del Ranking Nacional. Un torneo que reunirá a los mejores de la región.

El equipo sanjuanino representante del Tiro Federal estará compuesto por: