    • 8 de abril de 2026 - 20:18

    Torneo Vendimia de Tiro: San Juan competirá en Mendoza

    El Vendimia será este fin de semana de 11 y 12 de abril en la provincia de Mendoza con los mejores tiradores de la región.

    Sanjuaninos. El equipo del Tiro Federal estará en el Torneo Vendimia de Mendoza este fin de semana.º

    Sanjuaninos. El equipo del Tiro Federal estará en el Torneo Vendimia de Mendoza este fin de semana.º

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El fin de semana de sábado 11 y domingo 12 de abril, se disputará el Torneo Vendimia Aldo Chesi 2026 y Copa Challenger en las instalaciones del Tiro Federal Mendoza.

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    El campeonato se desarrollará en las categorías Juniors, Seniors y Veteranos, en ambos sexos. San Juan estará en competencia con un equipo más que completo.

    Asimismo, se disputarán las siguientes disciplinas, del Ranking Nacional. Un torneo que reunirá a los mejores de la región.

    El equipo sanjuanino representante del Tiro Federal estará compuesto por:

    Mirjana Franovich – cadete – Rifle cañón de quiebre

    Elías Tello – cadete – Pistola neumática / Rifle cañón de quiebre

    Lucas Furlotti – cadete – Rifle cañón de quiebre

    Ignacio Grígolo – juvenil – Carabina neumática

    Lara Mendez – mayores – Pistola neumática

    Mario Riveros – veteranos – Carabina neumática

    Armas Neumáticas

    * 10 m Rifle de Aire

    * 10 m Pistola de Aire

    Pequeño Calibre

    * 25 m Pistola Deportiva

    * 25 m Pistola Standard

    * Fuego Central

    Grueso Calibre

    * 9 mm

    * 11.25 mm

    Cronograma del Vendimia

    Sábado 11/4

    9:30 hs - 10 metros – Rifle de aire – Hombres y mujeres

    9:30 hs – 25 metros – Pistola Deportiva

    15:30 hs – 25 metros – Pistola Standard

    Grueso calibre

    9:30 hs – Primer turno – 9mm / 11.25

    12 hs – Segundo turno – 9mm / 11.25

    Domingo 12 de abril

    9:30 hs – 10 metros – Pistola de aire – Hombres y mujeres

    9:30 hs – 25 metros – Fuego Central

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