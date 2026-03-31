Tras la muerte del jugador de Minero, futbolistas sanjuaninos se quejaron con la Liga: "El show debe seguir"

Pedro Terrero, capitán de Minero, se quejó de que la fecha continúe hoy como si nada a pesar de la muerte de su compañero. Se plegaron más futbolistas.

Pedro Terrero, capitán de Minero, se quejó de que la fecha continúe hoy como si nada a pesar de la muerte de su compañero. Se plegaron más futbolistas.

La muerte de Santiago Contreras, el joven futbolista de Minero ocurrida el domingo, caló hondo en el fútbol de San Juan. El fallecimiento del futbolista obligó a la suspensión del partido que debía disputar Minero ante Desamparados mañana miércoles, pero no así el resto de los partidos.

Este martes la fecha tendrá el grueso de los encuentros. Es por eso que los futbolistas sanjuaninos se quejaron: "Miramos para otro lado".

Fue el capitán de Minero, Pedro Terrero, quien tomó la posta. Mediante un posteo en las redes sociales que luego fue reposteado por decenas de futbolistas sanjuaninos de otros clubes, Terrero expuso su malestar con la decisión de la Liga Sanjuanina de continuar con la actividad como si nada hubiera pasado. Este martes, horas después de que los restos de Santiago Contreras sean sepultados, la pelota volverá a rodar en la mayoría de las canchas sanjuaninas ya que se disputará el grueso de la novena fecha del Apertura.

Compartiendo el comunicado de la Liga que confirmaba la suspensión lógica del choque entre Minero-Desamparados previsto para el miércoles, Terrero expresó: "No veo la solidaridad de los clubes de parar el fútbol! Se nos fue un pibe, un protagonista principal de nuestro fútbol y miramos para otro lado. Se murió un pibe de nuestro fútbol y la fecha sigue, no pasa nada", expresó el capitán de Minero.

Terrero, quien compartía plantel con Contreras, -ambos siendo capitanes de la Primera y Cuarta, respectivamente-, resaltó cuando hace unas semanas se suspendió la fecha por la medida del fútbol nacional para respaldar a Chiqui Tapia en la causa donde se lo investiga. "Paramos un fin de semana porque investigaban a Chiqui Tapia, nuestro fútbol está de luto hace rato y nadie dice nada. Pasó lo mismo con el pibe de Peñarol, el show debe continuar", cerró. El posteo fue reposteado por decenas de futbolistas de otros clubes sanjuaninos quienes respaldaron al capitán de Minero.