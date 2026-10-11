Tres caminos, una misma pasión: las historias de los nuevos equipos de la Liga F7

El universo de la Liga F7 no detiene su crecimiento en San Juan. Con la consolidación del predio Elite Club , casi 600 futbolistas le dan vida cada fin de semana a una competencia amateur que trasciende lo estrictamente deportivo.

De los pelotazos en el patio de la casa a la cancha: el duelo de las hermanas Manzini que atrapó a la Liga F7

Dentro de la Categoría C , la divisional de ingreso y aprendizaje del certamen, este Torneo Clausura estuvo marcado por la incorporación de tres equipos que reflejan distintas realidades y motivaciones: Barsedlona FC , un plantel novato nacido de una broma de sobremesa; Las Fundamentalistas del Gardel , un proyecto con impronta ricotera y compromiso social; y Académicas FC , un histórico club refundado a través de convocatorias virtuales y la unión de varios grupos de hermanas.

El nacimiento de Barsedlona FC es el retrato fiel de cómo el entusiasmo de un grupo de amigas puede transformarse en un proyecto deportivo organizado. La historia se gestó durante una juntada casual, cuando una de las chicas contó frustrada que había intentado ingresar a un equipo pero no había quedado en la selección final. La reacción del resto del grupo fue espontánea e impulsiva. "Como joda le dijimos: 'Bueno, armate tu propio equipo'. Lo que empezó como un comentario en una juntada terminó convirtiéndose en una realidad", evoca Magalí Videla , delegada y referente del plantel.

El nombre surgió de esa misma sintonía desenfadada. "Surgió buscando inspiración y haciendo referencia, de manera divertida, a otros equipos. Queríamos que tuviera una identidad propia y que representara el espíritu que queríamos darle al grupo", explica Magui.

A partir de allí, la convocatoria de jugadoras funcionó como una red en cadena: "Fue mucho más fácil de lo que imaginábamos... fueron amigas de amigas, de amigas, y así sucesivamente hasta que se fue formando. Desde el primer entrenamiento hubo una muy buena energía entre todas y sentimos que se estaba formando algo lindo".

El cuerpo técnico está integrado por la dupla de directores técnicos Tomás Vildozo y Santiago Prior, acompañados por el preparador físico Lautaro Fernández. Para todos ellos, al igual que para el plantel, se trata de la primera experiencia formal en un campeonato de estas características.

A pesar de que los resultados iniciales en la tabla no han sido victoriosos, la motivación dentro del vestuario se mantiene inquebrantable. Videla detalla cómo viven el proceso de adaptación en la Categoría C: "Nunca nos hemos desmotivado. Obviamente tenemos muchísimas ganas de ganar, pero también sabemos valorar el progreso que venimos teniendo partido a partido... Para nosotras es nuestro primer torneo como equipo y también la primera experiencia dirigiendo para nuestros DTs, así que estamos muy contentas con el rendimiento".

"Entre todas tratamos de festejarnos hasta las cosas más pequeñas: un buen pase, una buena recuperación, una jugada o cualquier detalle que ayude al equipo". "Entre todas tratamos de festejarnos hasta las cosas más pequeñas: un buen pase, una buena recuperación, una jugada o cualquier detalle que ayude al equipo".

La clave del grupo reside en que la amistad trasciende ampliamente los 50 minutos de juego en la cancha. "Si hay algo que nos caracteriza es que siempre encontramos una excusa para juntarnos", señala la delegada. "Compartimos mates, comidas, salidas, asados y cualquier plan que aparezca. Muchas veces nos juntamos por algo relacionado con el equipo y terminamos hablando de mil cosas menos de fútbol", se ríe.

Respecto a la organización de la Liga F7, desde Barsedlona destacan la cercanía de los organizadores, María Emilia Colombo y Andrés Beatrice: "Nos sentimos muy cómodas. Valoramos mucho el contacto que hemos tenido con la organización. Emi y Andrés han estado presentes y nos ayudaron a resolver varias dudas que fuimos teniendo, especialmente porque somos principiantes".

De cara al futuro, la consigna del plantel es clara y no pierde de vista la premisa fundamental con la que iniciaron. "El principal objetivo que nos planteamos desde el primer entrenamiento fue muy simple: divertirnos. Y creo que eso es algo que estamos cumpliendo. A mis compañeras les diría que sigamos disfrutando, que sigamos apoyándonos y que no perdamos nunca las ganas. Esto recién empieza... lo más lindo es que estamos construyendo algo juntas, y creo que el equipo que estamos formando es incluso más importante que cualquier resultado", cierra Magalí.

Las Fundamentalistas del Gardel: rock, solidaridad grupal y el fútbol como espacio de encuentro

Con un nombre que evoca de inmediato la mística del rock nacional argentino, Las Fundamentalistas del Gardel irrumpieron en el Torneo Clausura aportando color, identidad y compromiso social.

Paloma García, jugadora de 26 años, explica el origen de una denominación que no pasa desapercibida en ninguna planilla del torneo: "El nombre del equipo remite a las bandas de rock de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y Los Gardelitos, pero también es un guiño para el local de comidas El Gardel, en Zonda".

La gestación de la escuadra juntó diferentes caminos e historias personales. "El equipo se armó por el 'active' de un grupo de pibes y amigos y amigas que querían participar de la liga. Así nos fuimos sumando varias chicas hasta que se gestó un grupo con algunas jugadoras de futsal, otras que habíamos tenido experiencias en torneos anteriores y algunas que se suman por primera vez. El inicio fue medio como un esquema piramidal: se suma una y trae a dos más", relata García entre risas.

Bajo las órdenes tácticas del DT Mariano D'Angelo y la preparación física de Lucas Cornejo, el equipo realiza sus entrenamientos semanales los días lunes y miércoles en las instalaciones del Club Atlético Peñarol.

En el aspecto estrictamente deportivo, el arranque en la Categoría C arrojó un saldo positivo de 4 puntos en sus primeras cuatro presentaciones. Sin embargo, la perspectiva del grupo se mantiene firme sobre la realidad competitiva de la liga: "Arrancamos muy bien, ganamos 3-0 en el debut... 'La suerte del principiante no puede fallar', como dice el Indio, pero los siguientes partidos nos dieron un baño de realidad. Los equipos de la C, más allá de ser la categoría más amateur, están mucho más armados que en torneos anteriores. Se nota la mejora de la categoría en general".

Para Las Fundamentalistas, el mayor diferencial no pasa por los esquemas en la pizarra, sino por la concepción comunitaria de la actividad: "Creo que nuestro principal sello o virtud es el colectivo: somos un grupo nuevo pero con muchas ganas de aprender, de disfrutar y buscamos en el fútbol un espacio de encuentro no sólo para jugar a la pelota, sino para compartir con otras y otros. Creemos que en estos tiempos eso es mucho más valioso que ganar o perder un partido".

Otro de los aspectos centrales que destaca la jugadora es el esfuerzo económico y logístico que realiza el plantel para garantizar la participación de todas sus integrantes en el predio de Rawson. "Siempre tratamos de encontrarle la vuelta a través de sponsors, rifas o actividades que permitan solventar un poco los gastos y que podamos acceder todas".

Con una postura desestructurada pero comprometida con el entrenamiento semanal, Paloma García resume la filosofía con la que afrontan el certamen: "Yo personalmente soy muy 'expectativa 0' y que se vaya dando, pero obvio que nos ilusionamos y entrenamos para no dejarlo librado a la suerte... Ya el hecho de participar y haber armado un grupo tan piola es una alegría enorme para todas y todos".

Académicas FC: la pasión de viajar desde Barreal, la refundación y los lazos de sangre

La historia de Académicas FC en esta temporada es el testimonio de cómo la tenacidad y el afecto por una camiseta son capaces de resucitar un proyecto deportivo que parecía extinguido. Su delegada y gran impulsora, Maira Marrelli, vive una rutina singular que demuestra su devoción por la competencia: "Yo actualmente estoy viviendo en Barreal y viajo los fines de semana solamente para jugar en la liga, porque me encanta la organización. Soy muy fan de este torneo".

Académicas había competido en ediciones anteriores de la Liga F7, pero el grupo original terminó disolviéndose por diversas razones personales. Tras un tiempo de inactividad, Maira decidió tomar la iniciativa de refundar el club: "Me comuniqué con la exdelegada de Académicas, Ani Ortiz, y en una charla ella me incentivó a volver a armar el equipo. Ella me comentó que la mayoría de las chicas ya estaban en otros clubes, pero me daba todo su apoyo en cuanto a camisetas y lo que necesitara. Entonces empecé a armar un equipo nuevo. Incorporé a amigas, a mi hermana, y después el resto fue mediante convocatoria a través de nuestro Instagram. Sentí una felicidad enorme cuando el equipo cada vez iba tomando más cuerpo".

Para afrontar el campeonato con presupuesto limitado, el rol del cuerpo técnico fue fundamental. Franco Allis (esposo de una de las jugadoras, Meli Márquez) asumió como director técnico, acompañado por Esequiel Gómez como ayudante de campo. "Como es un equipo nuevo, teníamos un presupuesto limitado para la liga y las camisetas. Los DTs nos ayudaron a arrancar con los entrenamientos, que hasta el momento los hacemos en el Parque con los elementos que ellos mismos consiguieron: conitos, pelotas, etcétera", relata Maira.

El rendimiento futbolístico de Académicas en la Categoría C sorprendió gratamente, cosechando dos victorias en sus primeros cuatro compromisos. Uno de los secretos del entendimiento rápido en la cancha radica en que el plantel se sostiene sobre fuertes lazos consanguíneos y afectivos: "No esperábamos estas victorias porque realmente es un equipo con integrantes nuevas. Sí lo que hay es confianza, porque la mayoría somos amigas o porque hay varios grupos de hermanas".

"En nuestro equipo está el caso de yo y mi hermana, también las hermanas López y las hermanas Barrios. Eso de conocerse ayuda bastante a la hora de jugar y va favoreciendo". "En nuestro equipo está el caso de yo y mi hermana, también las hermanas López y las hermanas Barrios. Eso de conocerse ayuda bastante a la hora de jugar y va favoreciendo".

Habiendo competido en la liga desde sus inicios en 2023 en sedes anteriores, Maira pondera el salto de calidad institucional que significó el traslado al complejo Elite Club: "Una de las claves de esta liga es que se renueva y evoluciona. Yo participé desde que la inauguraron allá en el 2023 en otras sedes, y siempre he visto cambios superadores. Y este año más todavía, con canchas de césped exclusivas para el fútbol femenino, camarines y baños".

"La mayoría de nosotras somos profesionales. Yo soy psicopedagoga, otras de las chicas kinesiólogas, y demás profesionales. Entonces no podemos ir a cualquier lugar. Necesitamos de organización, reglas claras, evitando peleas o conflictos que suceden en otras ligas". "La mayoría de nosotras somos profesionales. Yo soy psicopedagoga, otras de las chicas kinesiólogas, y demás profesionales. Entonces no podemos ir a cualquier lugar. Necesitamos de organización, reglas claras, evitando peleas o conflictos que suceden en otras ligas".

El horizonte de Académicas FC combina el deseo de éxito deportivo con una meta humana a largo plazo: "Como objetivos del equipo, lo primero que queremos lograr es afianzar y crear un equipo sólido. Y después sí nos gustaría poder estar en la final y subir de categoría. Pero nuestro gran desafío para este año es afianzar este equipo y que pueda permanecer en el tiempo".