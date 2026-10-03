Turismo Carretera en San Nicolás: Martínez largará 27º y Fain cortó una sequía de 3 años para Torino

El piloto santafesino puso fin a una sequía de 44 clasificaciones sin “pole positions” para el “Toro”. Fritzler, con Mercedes, y Santero, con el BMW, lo escoltaron.

Pelotón. Tobías Martínez partirá en la mitad de la grilla del TC que se presenta en San Nicolás.

En San Nicolás, fue momento de la fecha 12 del TC y para el sanjuanino Tobías Martínez, la sesión clasificatoria del sábado lo terminó ubicando en la posición 27 para la final de este domingo. El sanjuanino marcó un tiempo de 1.27.384. En tanto, Ignacio Faín (Torino) ganó la clasificación y marcó un tiempo de 1m26s047 y selló su 1ª pole position en la categoría. Superó a Otto Fritzler (Mercedes-Benz), por 0s216, y a Julián Santero (BMW), que cerraron el top3 en la tanda cronometrada.

El Domador se llevó su 1ª pole position en la “máxima”. La última vez que Torino se había impuesto en una tanda cronometrada había sido el 1° de julio de 2023 de la mano de José Manuel Urcera en Posadas. Es decir, pasaron un total de 48 competencias para que el Toro vuelva a imponerse en una tanda cronometrada.

Como sucedió en 5 de las últimas 6 clasificaciones (la excepción fue en San Luis), Otto Fritzler (Mercedes-Benz CLE 53) se ubicó entre los 5 mejores. En esta 12ª fecha del campeonato 2026, el representante de San Miguel quedó 2º a 0s216 de Fain, la misma posición que ocupa en la Copa de Oro. Julián Santero (BMW M4), que venía de clasificar 2º en el “Rosendo Hernández” y está virtualmente 3º en el “play-off”, volvió a destacarse al situarse 3º a 0s232 de la “pole position”.

Diego Azar completó el “2-4” de los Mercedes-Benz CLE 53 (a 0s409) y redondeó su labor más destacada en clasificación de 2026, superando el 5º lugar de Rafaela. Matías Rossi (Toyota Camry) clasificó por 3ª vez en la temporada en el “top 5” (5º a 0s494): las otras dos habían sido en Centenario y Termas de Río Hondo, donde obtuvo la “pole”. El “Misil” quedó justo por delante de Facundo Chapur (Torino NG), con quien había tenido un malentendido en la clasificación de San Luis que le valió un apercibimiento al cordobés.

Mariano Werner (Ford Mustang), el líder de la Copa de Oro, se ubicó 7º a 0s609 de Fain y fue el mejor representante del “Óvalo”. Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), que está 5º en el “play-off”, clasificó 9º a 0s745, por detrás de Christian Ledesma (Chevrolet Camaro), quien resultó el más encumbrado de la marca.