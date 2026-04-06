    • 6 de abril de 2026 - 21:27

    Turismo Pista San Luis: Dos pilotos sanjuaninos presentes en fecha inaugural

    Se corrió la primera fecha de la temporada del Turismo Pista en el circuito de La Pedrera de San Luis.

    Supercar. El sanjuanino Juan Romera fue parte de la primera fecha del Turismo Pista San Luis.

    Supercar. El sanjuanino Juan Romera fue parte de la primera fecha del Turismo Pista San Luis.

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    Clase 3. En San Luis, Sergio Ferrer fue parte de la fecha inaugural del Turismo Pista.

    Clase 3. En San Luis, Sergio Ferrer fue parte de la fecha inaugural del Turismo Pista.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este fin de semana se realizó la apertura de temporada 2026 del Turismo Pista San Luis, campeonato de automovilismo de pista en dicha provincia, donde en el autódromo José Carlos Bassi se presentaron dos pilotos sanjuaninos, Sergio Ferrer en la Clase 3 y Juan Francisco Romera en el Supercar Cuyano.

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    El inicio de actividad fue el día sábado con pruebas libres y clasificaciones, que se vieron interrumpidas por la lluvia en la localidad de Villa Mercedes, debiendo dejar un entrenamiento para el día domingo junto con las series y carreras finales, en el trazado de 4.368 metros de extensión.

    SERGIO FERRER

    Corrió en la Clase 3 con un Renault Clio de su propiedad atendido por el equipo EV Competición de San Luis. En las pruebas libres quedó ubicado en el quinto puesto, protagonizando un fuerte golpe que le impidió clasificar. En la serie única de la categoría largó desde el cuarto cajón y avanzó una posición para llegar en el tercer lugar, mientras que en la final terminó cuarto, penando con un problema en un amortiguador, pero sumando buenos puntos para el campeonato.

    JUAN FRANCISCO ROMERA

    Compitió con el Torino de su familia en el Supercar Cuyano, categoría de mayor cilindrada. Estuvo todo el fin de semana entre los cinco primeros, destacándose el segundo puesto en clasificación y el quinto lugar en la serie única, en tanto que en la competencia final tuvo inconvenientes y se debió conformar con un séptimo puesto.

    El próximo 23 y 24 de mayo tendrá continuidad el calendario con la segunda y tercera fecha, en escenario a confirmar.

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