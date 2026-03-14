UDC es en nuevo campeón del futsal de la Copa de Clubes Campeones

La edición 2026 de la Copa de Clubes Campeones va cumpliendo objetivos y este viernes fue el de la consagración del Campeón del Futsal Masculino. La UDC, la Unión Deportiva Caucetera festejó en el tempo del deporte en San Juan , el Estadio Aldo Cantoni, al vencer a 25 de Mayo.

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UDC había ganado por 3-1 en la ida jugada en Caucete y en la revancha, terminó ganando por 9-7 para quedarse con esta categoría de la Copa más federal de todo San Juan. Cooperativa, también de Caucete, culminó en la tercera posición y Gurkas completó el cuadro de los cuatro primeros.

En la Rama Femenina, esta noche de sábado habrá campeón del Futsal en la Copa de Campeones ya que en el complejo La Superiora, desde las 22,30 jugarán Palermo SC contra Unión Vecinal Malvinas Argentinas, del departamento Sarmiento. Mientras que a las 21, por el tercer y cuarto puesto se medirán Vecinal San Ricardo contra Vecinal Don Bosco.

Desde la Federación Sanjuanina quedó programada la jornada decisiva para este domingo en doble turno en el estadio del Bicentenario ya que por la mañana será Copa de Plata y en la tarde, Copa de Oro.

Con el comienzo previsto para las 9, en la Copa Plata y definiendo la categoría Sub 13, Deportivo Rincón de Albardón se enfrentará a Arroyito Junior de Angaco, mientras que luego por la Sub 15, Sportivo 25 de Mayo jugará contra Atlético Belgrano de Sarmiento.

Para la tarde quedarán los partidos de la Copa Oro. A las 15,30 en la Sub 15, Asociación Deportiva Albardón definirá al campeón ante Deportivo Rincón en una final albardonera. Mientras que de cierre, Atlético Belgrano enfrentará a la ADA que metió sus dos equipos en las finales. La entrada General tendrá un costo de 6 mil pesos y se aguarda gran presencia apoyando al futuro del fútbol de los departamentos de San Juan.

COPA ELITE SAN JUAN

En la Elite, en la más competitiva de todas, las emociones comenzará este sábado en Iglesia y en Albardón. En su cancha de Barrio América, desde las 16,30 San Lorenzo de Rodeo recibirá a Arroyito Junior de Angaco, con la urgencia de remontar el 0-1 de la ida para intentar meterse en Cuartos de Final.

En cancha de Atlético San Miguel, Defensores de San Martín irá por la gesta heróica al recibir a Defensores de Boca, de Los Berros, que en la ida ganó como local por 2-0.

El domingo tendrá de todo en su cartelera. Albardón, Jáchal, Santa Lucía, Sarmiento, 25 de Mayo e Iglesia serán los departamentos que tendrán todas las emociones de la clasificación.

En el Polideportivo de Campo Afuera, Paso de Los Andes será local de Punta del Médano de Sarmiento, con todo por verse porque en la ida empataron sin goles.

En su cancha, Arbol Verde de Jáchal tendrá revancha ante Atlético Matienzo en uno de los cruces más intensos de esta serie. Es que en la ida, empataron 3-3 y prometen un encuentro apasionante.

En Santa Lucía, Yrigoyen tendrá que jugarse todo para tratar de revertir el 0-1 de la ida cuando reciba a Sportivo Del Carril que llega con todas las intenciones de meterse entre los 8 mejores de la Copa.

En 25 de Mayo, la Unión Cultural Villa Borjas -cada vez más candidato- será local de Unión La Chimbera, con la ventaja de haber ganado por 2-1 en la ida y sabiendo que un empate le daría la clasificación.

Finalmente, en Rodeo, Sportivo San Martín se jugará su pase a Cuartos de Final recibiendo a Juventud Unida de Caucete, sabiendo que debe revertir el 1-2 de la ida para intentar la clasificación.