UFC: Kevin Vallejos impactó a todos con un espectacular triunfo en el primer round

El argentino Kevin Vallejos protagonizó una actuación contundente y derrotó por nocaut técnico a Josh Emmett en el primer round, en una pelea que generó gran impacto entre los fanáticos de la UFC . Una victoria resonante en un mundo que vive de estos espectáculos en Estados Unidos .

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El peleador de 24 años dominó el combate desde los primeros segundos, controlando el centro del octágono y manteniendo la distancia frente a su rival estadounidense. Durante el intercambio inicial, Vallejos conectó varios golpes significativos que marcaron el ritmo del enfrentamiento.

"El Chino" Vallejos fue superior desde el comienzo y obligó al juez a detener la pelea antes de llegar a las tarjetas. Luego, explicó: “Emmett es un perro viejo. Siempre hace lo mismo y por suerte no cambió nada para esta pelea, así que lo pudimos resolver”. El local, de 40 años, lleva una década ininterrumpida en la compañía, pero perdió cuatro de las últimas cinco presentaciones.

En contrapartida, el marplatense llegó a su cuarta victoria seguida en el octogono más famoso del mundo. “No tengo un nombre, pero Argentina tiene que saber que sigo en mi sueño de convertirme en campeón del mundo”, comentó el marplatense tras la pelea.

DOMINIO EN ESTADOS UNIDOS

Desde el comienzo del combate, Vallejos mostró precisión y agresividad, evitando que Emmett pudiera imponer su estrategia. Con una sólida defensa y buena lectura de la pelea, el argentino fue inclinando la balanza a su favor.

La definición llegó tras una combinación contundente que culminó con una derecha directa a la mandíbula de Emmett. El impacto dejó al estadounidense sin respuesta y lo empujó contra la reja del octágono, lo que obligó al árbitro a detener la pelea y decretar el nocaut técnico.

Con este resultado, Kevin Vallejos alcanzó su cuarta victoria desde que firmó contrato con la organización, consolidando su crecimiento dentro de la compañía.

El triunfo también le permitió ingresar en el top 10 de la división de peso pluma, un paso importante en su camino hacia las posiciones de privilegio dentro de la categoría.

Tras el combate, el argentino celebró frente al público y dedicó su victoria al país.

“Para toda Argentina: pueden seguir soñando con tener un campeón del mundo”, expresó en la entrevista posterior dentro del octágono. “Para toda Argentina: pueden seguir soñando con tener un campeón del mundo”, expresó en la entrevista posterior dentro del octágono.