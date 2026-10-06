Un equipo de campeones: Scaloni prepara un once de lujo para la despedida de Messi

Lionel Scaloni quiere que la despedida de Lionel Messi tenga un equipo a la altura de una noche histórica. Para enfrentar a Benín desde las 20 en el Monumental, el entrenador prepara una formación cargada de campeones del mundo y futbolistas que acompañaron al capitán durante el ciclo más exitoso de la Selección argentina.
La intención del cuerpo técnico es recuperar a varios de los referentes que no tuvieron protagonismo durante los dos primeros amistosos de esta fecha FIFA. En el arco estaría Emiliano “Dibu” Martínez, mientras que la dupla central volvería a reunir a Cristian “Cuti” Romero y Nicolás Otamendi, dos pilares defensivos de los últimos años.
Por la izquierda se perfila Nicolás Tagliafico, quien ya estaría recuperado de la molestia física que le impidió jugar los encuentros anteriores. La principal novedad aparecería en el lateral derecho: Agustín Giay tendría la oportunidad de ser titular debido a que Nahuel Molina está suspendido y Gonzalo Montiel no fue convocado.
De Paul vuelve para jugar una última vez con Messi
El mediocampo tendrá otro componente emocional. Rodrigo De Paul regresaría al equipo titular después de no haber sido citado para los primeros compromisos de la ventana internacional y tendría así la posibilidad de compartir nuevamente una cancha con Messi en su despedida.
A su lado estarían Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, completando una mitad de cancha que conserva buena parte de la estructura que llevó a Argentina a la cima del mundo en Qatar 2022 y volvió a ser protagonista en el Mundial 2026.
Arriba, Scaloni prepara una formación especialmente ofensiva. Messi sería acompañado por Lautaro Martínez y Julián Álvarez, dos de los grandes goleadores de esta generación y protagonistas habituales del ciclo.
La probable formación de Argentina ante Benín
Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
Argentina llega a esta última presentación después de ganar sus dos encuentros anteriores de la fecha FIFA: venció 4-0 a Bolivia y luego goleó 7-0 a Burkina Faso. Sin embargo, frente a Benín el resultado quedará inevitablemente en un segundo plano: todos los focos estarán puestos en el último partido de Messi con la camiseta que defendió durante 21 años.