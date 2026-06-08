Un fin de semana perfecto para Nicolás Peralta en el Zonal Cuyano

Una fecha redonda para el sanjuanino Nicolás Peralta fue el saldo de la nueva presentación del piloto de San Juan en la Clase 3 del Zonal Cuyano . Ganó en San Martín y está arriba en el campeonato. Una fecha positiva en todos los sentidos, para meterse ahora en la pelea por el campeonato en su categoría.

Pero claro, todo este saldo final tuvo su costo. Emparentado con el sacrificio, la pasión y el apoyo de su gente. Es que Nico llega con lo justo a cada fecha, no le sobra nada y cuando viajó a Mendoza en su auto para empezar la agenda del Zonal, el Fiat modelo 92 se rompió en la ruta. Lejos de San Juan, lejos de San Martín. Un presagio? Para nada, una invitación a sentirse más fuerte que nunca porque llegó el auxilio de sus amigos. Ahora, si ya instalado Nico empezó a sufrir con ese punto de compresión que le marcaron las autoridades y lo compensó con laburo en el chasis. Salió todo perfecto, metió la Pole en la clasificación, pero otra vez, los comisarios vieron cosas y lo sancionaron, relegándolo al segundo puesto del domingo en la grilla.

A la hora de la carrera, Nico dejó todo. Protagonista desde el inicio mismo, terminó ganando y pasando al frente en el campeonato.

'Fue un fin de semana intenso. Duro pero felizmente muy productivo. Es mi primer triunfo en el año y eso potenció la pelea por el campeonato. Nos costó. Nos habían sacado compresión, lo laburaron los chicos para compensar en el chasis y se dio. Hicimos la pole pero luego apareció una sanción por una maniobra con DellaMota que no vimos igual y eso nos costó ir segundos a la grilla. En la serie del domingo, fue una guerra. Nadie se guardó nada y en la Final, gran espectáculo porque los tres que partimos adelante buscamos siempre la carrera. Se dio el triunfo, metimos una victoria que nos acomodó en la pelea y queremos ir por más' contó Nico muy optimista.

Claro, está la otra cara y a Peralta se le complica estar en todas las fechas: 'Seguimos trabajando con el apoyo de los sponsors que nos dan una mano, con la familia que siempre está y con el respaldo de los amigos. Pero cuesta, es complicado el momento pero ahora, con este fin de semana tan positivo, hay que ir para adelante como sea'.

GANADORES DEL ZONAL

Mauricio Martos, Gonza Martínez, Nicolás Peralta, Fabián Maggini y Coki Maggini fueron los vencedores de la jornada en San Martín. El trámite se hizo áspero para los protagonistas, que desde el banderazo de entrada, los puso codo a codo a pelear por la victoria.

La Clase 1 entregó una de las finales más entretenidas de la tarde. Allí el triunfo quedó para Mauricio Martos, que logró imponerse tras completar las 15 vueltas en un tiempo de 15:25.423. El segundo lugar fue para Pablo Pelegrina, a apenas 658 milésimas, mientras que Facu Sabatini completó el podio a 8.796.

En la Clase 2, el ganador fue Gonza Martínez, quien dominó una competencia muy ajustada y se quedó con la victoria tras registrar 15:27.543. Lo escoltaron Fernando Sosa, a 771 milésimas, y Mateo Derimais, tercero a 1.952.

La Clase 3 volvió a demostrar su gran paridad y dejó como vencedor a Nicolás Peralta, que se impuso con un tiempo total de 15:22.087. El podio se completó con Julian Modica, a 2.305, y Gabriel Bombini, a 7.837.

Las categorías más potentes regalaron finales muy atractivas en el Jorge Ángel Pena. El espectáculo continuó con el siempre competitivo TC Cuyano, donde la victoria quedó en manos de Fabián Maggini, ganador con un registro de 15:21.40.458. Detrás finalizaron Fabrizio Maggini - Lucas Granja, a 1.094, y Coki Maggini, a 3.197.

Por su parte, en el Sport 6, el festejo fue para Coki Maggini, quien se quedó con la final tras completar las 12 vueltas en 15:02.348. El segundo lugar quedó para Emilio Fernández, a 11.015, mientras que Fabián Maggini cerró el podio a 16.619.

La próxima fecha del Zonal Cuyano se disputará el fin de semana del 2 de agosto, en un escenario a confirmar.