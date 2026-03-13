Universitario afronta una nueva edición del superclásico sanjuanino ante el San Juan RC

Este sábado, desde las 17, Universitario recibirá al San Juan Rugby Club por la tercera fecha del Torneo Provincial USR.

Clásico. El rugby de San Juan tendrá un partido especial en cancha de Universitario en Pocito.

Pocito será nuevamente el escenario del duelo más esperado del rugby local. Desde las 17, y con el arbitraje de Federico González, Universitario enfrentará a San Juan Rugby Club en una nueva edición del clásico más convocante de la provincia.

El equipo dirigido por Fernando Torcivia llega al compromiso con un arranque sólido en el certamen. En sus dos primeras presentaciones consiguió victorias: en el debut se impuso por 27-09 ante Sporting Club Alfiles y, la semana pasada, superó a Huazihul por 27-20.

Por su parte, Los de Santa Lucía atraviesan un gran momento y se ubica como único líder del certamen. El Piuquén ganó sus dos encuentros con punto bonus ofensivo, tras vencer a Huazihul por 48-05 y a Jockey Club por un contundente 62-17.

PROGRAMA EN UNIVERSITARIO La jornada en el predio de Pocito contará con doble programación. El encuentro de Intermedia comenzará a las 15.15 hs., con el arbitraje de Braian Montaño, mientras que el partido de Primera División se disputará desde las 17.00 hs., bajo la conducción de Federico González.