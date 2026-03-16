UPCN abre la semifinal de la Liga de Vóley ante Monteros en Tucumán

UPCN San Juan Vóley comenzará este martes una nueva batalla en la Liga de Vóleibol Argentina , cuando enfrente a Monteros Vóley en el primer partido de las semifinales. El encuentro se disputará desde las 21.30 en el Polideportivo de Monteros, en Tucumán , con transmisión por Fox Sports y el canal de ACLAV en YouTube .

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El equipo sanjuanino, dirigido por Fabián Armoa , vuelve a instalarse en una instancia decisiva del campeonato. Será la semifinal número 16 para UPCN en 18 participaciones en la Liga Argentina , una estadística que refleja el protagonismo del club en el vóley nacional durante las últimas décadas.

A lo largo de su historia en la Liga de Vóleibol Argentina , UPCN logró avanzar a la final en 13 oportunidades , consagrando 9 títulos , entre ellos seis campeonatos consecutivos , un récord en el certamen.

Las únicas temporadas en las que el conjunto sanjuanino no alcanzó las semifinales fueron la 2007/08 , en su debut en la Liga, y la 2019/20 , cuando el torneo fue suspendido tras los cuartos de final debido a la pandemia, pese a que el equipo ya se había clasificado a la siguiente ronda.

El conjunto de San Juan terminó segundo en la fase regular , lo que le permitirá definir la serie como local la próxima semana en el estadio UPCN. En los cuartos de final eliminó a San Lorenzo , tras imponerse 2-0 en la serie , con victorias 3-0 y 3-2 .

Monteros Vóley, por su parte, tuvo una serie más exigente frente a River Plate. El equipo tucumano cayó 3-2 en el primer partido, pero luego se recuperó con un 3-0 y finalmente selló su clasificación con otro triunfo por 3-2, cerrando la llave 2-1. En la fase regular había finalizado tercero.

Los antecedentes entre UPCN y Monteros

En esta temporada, UPCN se impuso en los dos cruces que disputó ante Monteros durante la fase regular. El primero fue 3-1 en Tucumán durante el Tour 2, disputado en noviembre, y el segundo 3-0 en Chubut en el Tour 5, en enero.

Sin embargo, en el plantel sanjuanino saben que los antecedentes suelen quedar de lado cuando comienzan los playoffs, ya que cada serie se juega con una intensidad diferente y cualquier error puede resultar decisivo.

La otra semifinal de la Liga Argentina

En paralelo, la otra llave de semifinales enfrentará a Ciudad Vóley y Tucumán de Gimnasia, serie que también comenzará este martes en la provincia norteña desde las 18.30.

De esta manera, la Liga de Vóleibol Argentina entra en su etapa decisiva, con cuatro equipos que buscan quedarse con el título de la temporada.

Cómo sigue la serie

El cruce entre UPCN y Monteros se disputa al mejor de tres partidos. Tras el primer encuentro en Tucumán, la serie se trasladará a San Juan.