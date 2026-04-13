UPCN agiganta su historia: ya suma 26 títulos en 19 años y domina el vóley nacional

Con una historia construida a base de éxitos, el recorrido completo de UPCN como el club más ganador del vóley argentino en la actualidad sumó un nuevo capítulo: UPCN alcanzó los 26 títulos en apenas 19 años de vida y consolidó su lugar como el máximo referente del vóley nacional . La reciente consagración en la Liga de vóley volvió a confirmar su hegemonía.

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Con la última conquista, UPCN llegó a su décimo título en la Liga Argentina , ampliando su récord como el club más ganador de la historia del torneo. Además, mantiene una racha histórica de seis campeonatos consecutivos , una marca sin comparación en el país.

Desde su creación en 2007, el crecimiento del club fue sostenido y contundente, convirtiéndose en el gran dominador del vóley argentino en menos de dos décadas.

El dominio de UPCN no se limita al plano local. El club sanjuanino es el único equipo argentino con dos medallas de bronce en el Mundial de Clubes , obtenidas en 2014 y 2015 , tras vencer a potencias como Sada Cruzeiro y Paykan Tehran.

Además, UPCN es el equipo argentino con más participaciones y medallas en el Sudamericano de Clubes , con 11 ediciones disputadas y 10 podios , un registro sin precedentes.

En ese certamen, acumula dos medallas de oro, cinco de plata y tres de bronce, reafirmando su protagonismo a nivel continental.

Un palmarés que no deja de crecer

A lo largo de su historia, UPCN también conquistó seis Copas Máster, siendo el más ganador del torneo, además de tres Copas ACLAV y un Super 8, este último recordado por haber sido su primer título nacional.

El club también se consagró dos veces en la Copa Argentina y ganó la Supercopa en 2023, ampliando su dominio en todas las competencias que disputó.

En 2025, tras su salida de la ACLAV, UPCN apostó por la Liga Nacional organizada por la FeVA, donde volvió a demostrar su poderío: fue campeón invicto en un torneo federal con equipos de todo el país.

Con 26 títulos en 19 años, UPCN no solo acumula trofeos: construyó una hegemonía inédita en el deporte argentino, con un legado que sigue creciendo.