    • 13 de abril de 2026 - 20:10

    UPCN campeón: venció a Ciudad 3-0 y es el más ganador con 10 títulos

    UPCN derrotó a Ciudad en sets corridos, se consagró campeón de la Liga de vóley y alcanzó su décimo título para seguir como el más ganador.

    UPCN campeón de la Liga de vóley: ganó 3-0 y alcanzó su décimo título histórico. &nbsp;

    UPCN campeón de la Liga de vóley: ganó 3-0 y alcanzó su décimo título histórico.

     

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    Fotos. Daniel Arias

    Fotos. Daniel Arias

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    UPCN puede consagrarse campeón este lunes si gana ante Ciudad en la final de la Liga de vóley. &nbsp;

    UPCN puede consagrarse campeón este lunes si gana ante Ciudad en la final de la Liga de vóley.

     

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En una noche inolvidable,UPCN derrotó 3-0 a Ciudad y se consagró campeón, al cerrar 3-1 la serie final a su favor y en su cancha, logrando su décimo título en la Liga de vóley. Con este logro, el equipo sanjuanino se afianza como el más ganador de la historia del certamen.

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    UPCN fue sólido desde el inicio y encaminó el título

    El inicio fue punto a punto, con Zelayeta y Uriarte liderando a Ciudad, mientras que UPCN respondió con Meier, Toro y Hoffmann. La paridad se mantuvo hasta el 14-14, sin que ninguno pudiera despegarse en el marcador.

    A partir de ahí, UPCN cambió el ritmo: una seguidilla de bloqueos de Hoffmann y Meier, sumado a errores de ataque de Ciudad, permitió que el local saque ventaja (21-18) y encamine el set.

    En el tramo final, UPCN fue contundente: Meier selló un bloqueo clave para el 24-18 y luego Cherfan cerró el set 25-19, desatando el festejo en un estadio colmado.

    Un segundo set infartante

    El segundo parcial fue completamente distinto. Ciudad logró una ventaja importante y llegó a estar arriba 19-15, con Rattray y Zelayeta liderando el ataque. Sin embargo, UPCN reaccionó a tiempo y no dejó escapar el set.

    Con Toro determinante en los puntos finales y un gran trabajo en bloqueo, el equipo sanjuanino igualó el marcador y llevó la definición a un cierre dramático. Punto a punto, UPCN mostró carácter y terminó imponiéndose 31-29 en un final electrizante.

    Ahora, con la serie 2-0 en sets, UPCN quedó a un solo parcial de consagrarse campeón ante su gente.

    El tercer set y la consagración histórica

    El último parcial comenzó cuesta arriba para UPCN, que llegó a estar 0-3 abajo y luego corrió desde atrás durante varios pasajes. Ciudad presionó con Zelayeta y Uriarte, pero el equipo sanjuanino respondió con carácter.

    A partir del 18-18, UPCN mostró su mejor versión: Hoffmann y Meier fueron claves en ataque y bloqueo, mientras que Toro aportó puntos determinantes desde el saque. Con autoridad, el local cerró el set 25-21 y desató el festejo.

    UPCN selló el 3-0 definitivo y escribió una nueva página dorada en su historia: 10 títulos y el dominio absoluto del vóley argentino, en una consagración que quedará marcada por la solidez y el carácter del equipo.

    Síntesis

    UPCN San Juan Vóley: Mateo Bozikovich, Anthony Cherfan; Imanol Salazar, Matheus Alejandro; Leon Meier, Alejandro Toro; Federico Trucco (L). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: Juan Simón Villarruel, Juan Martín Riganti, Gerónimo Elgueta.

    Ciudad Vóley: Demián González, Brandon Rattray; Maximiliano Gauna, Sergio Soria; Nicolás Uriarte, Mauro Zelayeta; Damián Zalcman / Luca Duet (L). Entrenador: Hernán Ferraro. Ingresos: Nicolás Lazo, Lisandro Zanotti, José Cejas

    Parciales: 25-19, 31-29 y 25-21.

    Estadio: UPCN Vóley

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