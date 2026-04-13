UPCN campeón: venció a Ciudad 3-0 y es el más ganador con 10 títulos

En una noche inolvidable,UPCN derrotó 3-0 a Ciudad y se consagró campeón, al cerrar 3-1 la serie final a su favor y en su cancha, logrando su décimo título en la Liga de vóley. Con este logro, el equipo sanjuanino se afianza como el más ganador de la historia del certamen.
UPCN fue sólido desde el inicio y encaminó el título
El inicio fue punto a punto, con Zelayeta y Uriarte liderando a Ciudad, mientras que UPCN respondió con Meier, Toro y Hoffmann. La paridad se mantuvo hasta el 14-14, sin que ninguno pudiera despegarse en el marcador.
A partir de ahí, UPCN cambió el ritmo: una seguidilla de bloqueos de Hoffmann y Meier, sumado a errores de ataque de Ciudad, permitió que el local saque ventaja (21-18) y encamine el set.
En el tramo final, UPCN fue contundente: Meier selló un bloqueo clave para el 24-18 y luego Cherfan cerró el set 25-19, desatando el festejo en un estadio colmado.
Un segundo set infartante
El segundo parcial fue completamente distinto. Ciudad logró una ventaja importante y llegó a estar arriba 19-15, con Rattray y Zelayeta liderando el ataque. Sin embargo, UPCN reaccionó a tiempo y no dejó escapar el set.
Con Toro determinante en los puntos finales y un gran trabajo en bloqueo, el equipo sanjuanino igualó el marcador y llevó la definición a un cierre dramático. Punto a punto, UPCN mostró carácter y terminó imponiéndose 31-29 en un final electrizante.
Ahora, con la serie 2-0 en sets, UPCN quedó a un solo parcial de consagrarse campeón ante su gente.
El tercer set y la consagración histórica
El último parcial comenzó cuesta arriba para UPCN, que llegó a estar 0-3 abajo y luego corrió desde atrás durante varios pasajes. Ciudad presionó con Zelayeta y Uriarte, pero el equipo sanjuanino respondió con carácter.
A partir del 18-18, UPCN mostró su mejor versión: Hoffmann y Meier fueron claves en ataque y bloqueo, mientras que Toro aportó puntos determinantes desde el saque. Con autoridad, el local cerró el set 25-21 y desató el festejo.
UPCN selló el 3-0 definitivo y escribió una nueva página dorada en su historia: 10 títulos y el dominio absoluto del vóley argentino, en una consagración que quedará marcada por la solidez y el carácter del equipo.
Síntesis
UPCN San Juan Vóley: Mateo Bozikovich, Anthony Cherfan; Imanol Salazar, Matheus Alejandro; Leon Meier, Alejandro Toro; Federico Trucco (L). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: Juan Simón Villarruel, Juan Martín Riganti, Gerónimo Elgueta.
Ciudad Vóley: Demián González, Brandon Rattray; Maximiliano Gauna, Sergio Soria; Nicolás Uriarte, Mauro Zelayeta; Damián Zalcman / Luca Duet (L). Entrenador: Hernán Ferraro. Ingresos: Nicolás Lazo, Lisandro Zanotti, José Cejas
Parciales: 25-19, 31-29 y 25-21.
Estadio: UPCN Vóley