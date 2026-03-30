UPCN contra Ciudad: así es el cronograma para la final de la Liga Argentina

UPCN jugará los primeros dos partidos en Buenos Aires, el sábado y lunes próximos. La serie continuará en San Juan el sábado siguiente.
UPCN San Juan Vóley ya conoce a su rival y el calendario para disputar la serie final de la Liga de Vóleibol Argentina. El conjunto sanjuanino enfrentará a Ciudad Vóley, que se quedó con su serie de semifinales ante Tucumán de Gimnasia.
De esta manera volverán a encontrarse en una definición del máximo certamen nacional, que cpmenzará en Buenos Aires.
UPCN, que eliminó a Monteros en semifinales, afrontará su 13ª final de Liga Argentina y comenzará la serie en condición de visitante. Luego, la definición se trasladará a San Juan, en el estadio de calle General Acha, mientras que un eventual quinto partido se jugará nuevamente en Ciudad.
La serie final se disputará al mejor de cinco encuentros, con el siguiente cronograma:
-Final 1
Sábado 04/04, 20:00 hs. Ciudad Vóley vs. UPCN San Juan Vóley
-Final 2
Lunes 06/04, 20:00 hs. Ciudad Vóley vs. UPCN San Juan Vóley
-Final 3
Sábado 11/04, 20:00 hs. UPCN San Juan Vóley vs. Ciudad Vóley
-Final 4 (*)
Lunes 13/04, 20:00 hs. UPCN San Juan Vóley vs. Ciudad Vóley
Final 5 (*)
Sábado 18/04, 20:00 hs. Ciudad Vóley vs. UPCN San Juan Vóley
(*) Condicional
Los partidos podrán seguirse por Fox Sports y el canal de ACLAV en YouTube.