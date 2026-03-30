UPCN contra Ciudad: así es el cronograma para la final de la Liga Argentina

UPCN jugará los primeros dos partidos en Buenos Aires, el sábado y lunes próximos. La serie continuará en San Juan el sábado siguiente.

Desde el próximo sábado, en Buenos Aires, comenzará la serie final entre Ciudad y UPCN. El primer partido en San Juan será el sábado siguiente.

UPCN San Juan Vóley ya conoce a su rival y el calendario para disputar la serie final de la Liga de Vóleibol Argentina. El conjunto sanjuanino enfrentará a Ciudad Vóley, que se quedó con su serie de semifinales ante Tucumán de Gimnasia.

De esta manera volverán a encontrarse en una definición del máximo certamen nacional, que cpmenzará en Buenos Aires.

UPCN, que eliminó a Monteros en semifinales, afrontará su 13ª final de Liga Argentina y comenzará la serie en condición de visitante. Luego, la definición se trasladará a San Juan, en el estadio de calle General Acha, mientras que un eventual quinto partido se jugará nuevamente en Ciudad.

Nueva definición entre UPCN y CIUDAD La serie final se disputará al mejor de cinco encuentros, con el siguiente cronograma: