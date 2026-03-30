    • 30 de marzo de 2026 - 19:18

    UPCN contra Ciudad: así es el cronograma para la final de la Liga Argentina

    UPCN jugará los primeros dos partidos en Buenos Aires, el sábado y lunes próximos. La serie continuará en San Juan el sábado siguiente.

    Desde el próximo sábado, en Buenos Aires, comenzará la serie final entre Ciudad y UPCN. El primer partido en San Juan será el sábado siguiente.

    Desde el próximo sábado, en Buenos Aires, comenzará la serie final entre Ciudad y UPCN. El primer partido en San Juan será el sábado siguiente.

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    UPCN San Juan Vóley ya conoce a su rival y el calendario para disputar la serie final de la Liga de Vóleibol Argentina. El conjunto sanjuanino enfrentará a Ciudad Vóley, que se quedó con su serie de semifinales ante Tucumán de Gimnasia.

    De esta manera volverán a encontrarse en una definición del máximo certamen nacional, que cpmenzará en Buenos Aires.

    UPCN, que eliminó a Monteros en semifinales, afrontará su 13ª final de Liga Argentina y comenzará la serie en condición de visitante. Luego, la definición se trasladará a San Juan, en el estadio de calle General Acha, mientras que un eventual quinto partido se jugará nuevamente en Ciudad.

    Nueva definición entre UPCN y CIUDAD

    La serie final se disputará al mejor de cinco encuentros, con el siguiente cronograma:

    -Final 1

    Sábado 04/04, 20:00 hs. Ciudad Vóley vs. UPCN San Juan Vóley

    -Final 2

    Lunes 06/04, 20:00 hs. Ciudad Vóley vs. UPCN San Juan Vóley

    -Final 3

    Sábado 11/04, 20:00 hs. UPCN San Juan Vóley vs. Ciudad Vóley

    -Final 4 (*)

    Lunes 13/04, 20:00 hs. UPCN San Juan Vóley vs. Ciudad Vóley

    Final 5 (*)

    Sábado 18/04, 20:00 hs. Ciudad Vóley vs. UPCN San Juan Vóley

    (*) Condicional

    Los partidos podrán seguirse por Fox Sports y el canal de ACLAV en YouTube.

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