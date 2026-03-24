UPCN derrotó en cinco maratónicos sets a Monteros y vuelve a ser finalista de la Liga de Voley

UPCN selló su pase a la final de la Liga Argentina de vóley tras vencer a Monteros en cinco sets y ante una multitud en San Juan.

En una noche vibrante en el estadio de calle General Acha, UPCN San Juan Vóley logró una clasificación épica a la final de la Liga Argentina de vóley, tras imponerse en cinco sets a Monteros. Con parciales de 22/25, 25/23, 25/18, 24/26 y 15/11, el equipo sanjuanino cerró la serie 2-0 y ahora espera rival.

UPCN finalista de la Liga Argentina El encuentro fue un verdadero espectáculo deportivo, con alternancia constante en el marcador y un alto nivel de juego. UPCN mostró carácter en los momentos decisivos, especialmente en el tie-break, donde logró imponer su jerarquía para cerrar el partido ante una multitud que colmó el estadio.

Según el análisis estadístico del partido, el equipo sanjuanino fue más efectivo en momentos clave: sumó 51 puntos de ataque, 15 bloqueos y capitalizó 40 errores del rival, mientras que Monteros destacó con mayor volumen ofensivo (70 ataques), pero con menor contundencia en cierres.

El rendimiento colectivo fue determinante, con un equipo sólido en recepción y defensa, que logró sostener la presión en los momentos más críticos del partido.

Claves del triunfo y lo que viene El equipo dirigido por Fabián Armoa logró sostener su nivel tras la gran remontada conseguida en el primer partido en Tucumán, consolidando una serie perfecta.