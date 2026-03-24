    • 24 de marzo de 2026 - 23:18

    UPCN derrotó en cinco maratónicos sets a Monteros y vuelve a ser finalista de la Liga de Voley

    UPCN selló su pase a la final de la Liga Argentina de vóley tras vencer a Monteros en cinco sets y ante una multitud en San Juan.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En una noche vibrante en el estadio de calle General Acha, UPCN San Juan Vóley logró una clasificación épica a la final de la Liga Argentina de vóley, tras imponerse en cinco sets a Monteros. Con parciales de 22/25, 25/23, 25/18, 24/26 y 15/11, el equipo sanjuanino cerró la serie 2-0 y ahora espera rival.

    Leé además

    upcn juega una semifinal clave en san juan y la entrada sera gratis

    UPCN juega una semifinal clave en San Juan y la entrada será gratis
    Pepe Villa.

    Qué sindicato docente intentó jugar la interna de UPCN y desató la furia de Pepe Villa

    UPCN finalista de la Liga Argentina

    El encuentro fue un verdadero espectáculo deportivo, con alternancia constante en el marcador y un alto nivel de juego. UPCN mostró carácter en los momentos decisivos, especialmente en el tie-break, donde logró imponer su jerarquía para cerrar el partido ante una multitud que colmó el estadio.

    Según el análisis estadístico del partido, el equipo sanjuanino fue más efectivo en momentos clave: sumó 51 puntos de ataque, 15 bloqueos y capitalizó 40 errores del rival, mientras que Monteros destacó con mayor volumen ofensivo (70 ataques), pero con menor contundencia en cierres.

    El rendimiento colectivo fue determinante, con un equipo sólido en recepción y defensa, que logró sostener la presión en los momentos más críticos del partido.

    Claves del triunfo y lo que viene

    El equipo dirigido por Fabián Armoa logró sostener su nivel tras la gran remontada conseguida en el primer partido en Tucumán, consolidando una serie perfecta.

    Ahora, el conjunto sanjuanino aguardará por su rival, que saldrá del cruce entre Ciudad Vóley y Gimnasia de Tucumán, con la ilusión intacta de volver a levantar el título máximo.

    El respaldo del público fue otro factor clave: una multitud acompañó al equipo, generando un clima imponente que empujó al plantel en los momentos más difíciles del partido.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Triunfo de UPCN en Tucumán.

    UPCN dio vuelta un partido épico en Tucumán y quedó a un paso de la final

    UPCN San Juan Vóley busca meterse nuevamente en la final de la Liga Argentina.

    UPCN abre la semifinal de la Liga de Vóley ante Monteros en Tucumán

    Centro Cívico.-

    UPCN acordó con el Gobierno provincial un aumento salarial con bono incluido

    La AFA enfrenta una investigación por presunto desvío y lavado de dinero.

    AFA: Explosivo audio revela presunto desvío millonario de fondos