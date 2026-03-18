UPCN dio vuelta un partido épico en Tucumán y quedó a un paso de la final

El Gremial levantó un 0-2, salvó dos match point y se quedó con un triunfo clave que lo deja con ventaja en la serie.

UPCN San Juan Vóley logró una gran victoria ante Monteros Vóley Club en Tucumán y se adelantó 1-0 en la serie de semifinales de la Liga de Vóleibol Argentina. En un partido cargado de tensión, el conjunto sanjuanino se impuso de visitante por 3-2 luego de revertir un 0-2 y levantar dos match ball. De esta manera, la semana que viene UPCN buscará en San Juan clasificar a la final.

El encuentro, disputado en un colmado Polideportivo de Monteros, tuvo de todo: intensidad, paridad y hasta una interrupción por filtraciones en el estadio debido a una torrencial lluvia, lo que extendió la definición hasta cerca de las 2 de la madrugada.

Los parciales fueron 17-25, 17-25, 33-31, 25-18 y 15-7, en un desarrollo que cambió por completo a partir del tercer set.

Tras ceder los dos primeros parciales, UPCN reaccionó con carácter, se llevó un tercer set dramático en 33-31 y desde allí dominó el juego para completar la remontada.

Leon Meier fue el máximo anotador de UPCN con 22 puntos, mientras que Federico Pereyra, opuesto de Monteros, lideró el goleo del partido con 26.