UPCN juega la final en casa y va por el título de Liga ante Ciudad Voley

UPCN San Juan Vóley afrontará este sábado el tercer partido de la serie final de la Liga de Vóleibol Argentina 2025/26, cuando reciba a Ciudad Vóley desde las 20 en su estadio. El equipo sanjuanino lidera la serie 2-0, luego de sus victorias como visitante, y buscará cerrar la definición para alcanzar su décima Liga Argentina.

El encuentro se disputará en el estadio de UPCN, con entrada libre y gratuita, en una convocatoria abierta para acompañar esta instancia decisiva.

No es un momento más para UPCN. Después de aquel ostracismo y de una ausencia que se sintió, el equipo Gremial decidió su regreso y lo buscó para hacerlo con gloria. Teniendo todos los pergaminos de ser el que más ganó la Liga, UPCN se tomó sus tiempos. Se rearmó, apostó a la calidad garantizada de Fabián Armoa como entrenador y fue reconstruyendo su camino a la gloria.

En la serie regular de esta edición de la Liga, estuvo siempre en el lote de los de arriba. En cada week-end fue encontrando el paso y en el tramo final, metió victorias resontantes y a la vez contundentes para el resto. Llegó la serie de Play-offs y ahí, sacó toda su mística a la cancha.

En Tucumán, ante Monteros no perdonó y si bien sufrió en el descenlace de la serie en San Juan, pasó por oficio, categoría y ambiciones. Llegó la serie final ante el rival que más lo complicó como Ciudad Voley y metió dos masazos en Buenos Aires. Quedó a un paso de la gloria.

Llegó entonces este momento. El que querían todos en el Gremial cuando se decidió hace no mucho tiempo atrás dejar la Liga. Volvió como tenía que ser y este sábado ante su gente y con todo San Juan detrás, UPCN irá por otra corona.

UPCN FAVORITO

UPCN llega en modo candidato total. Pegó primero en Buenos Aires con un trabajado 3-2 y luego barrió 3-0 en el segundo juego, dejando la serie match point. Si vuelve a ganar en casa, no habrá necesidad de cuarto partido (programado para el lunes) ni de un eventual quinto en Capital.

El contexto también le agrega condimento a la definición. El Gremio es el más ganador de la historia de la Liga, con nueve títulos, pero no levanta el trofeo desde 2022… justamente ante Ciudad. Desde entonces, el dominio cambió de manos: los porteños se quedaron con los últimos tres campeonatos (dos ante UPCN).

Como si fuera poco, UPCN ni siquiera jugó la temporada pasada de la máxima categoría por diferencias con la organización. Bajó a la A2, salió campeón y volvió con sed de revancha

Durante la semana, el plantel trabajó en aspectos técnicos y tácticos clave, con el objetivo puesto en sostener los niveles de juego frente a un rival exigente.

Se espera un buen marco de público en el estadio ubicado en General Acha 2550 Sur, con apertura de puertas desde las 18.

A su vez, el partido será televisado por Fox Sports y podrá seguirse también por el canal de ACLAV en YouTube.