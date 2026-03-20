    • 20 de marzo de 2026 - 20:23

    UPCN juega una semifinal clave en San Juan y la entrada será gratis

    La LVA tendrá un duelo clave en San Juan: UPCN enfrentará a Monteros con entrada libre y gratuita buscando el pase a la final.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La LVA en San Juan vivirá una noche clave este martes cuando UPCN San Juan Vóley reciba a Monteros Vóley por la semifinal, con entrada libre y gratuita para el público. El encuentro se disputará en el estadio de calle General Acha desde las 20.

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    El equipo dirigido por Fabián Armoa afrontará este compromiso con la posibilidad de alcanzar una nueva final y seguir ampliando su historial en la competencia, donde ya es protagonista histórico.

    La dirigencia del club decidió abrir las puertas del estadio con entrada gratuita, en lo que será además el regreso de UPCN a la localía tras el Tour 3 disputado en diciembre, lo que genera gran expectativa entre los hinchas.

    En caso de que Monteros logre igualar la serie, el tercer partido se jugará el miércoles 25 de marzo a las 21, nuevamente en San Juan y también con acceso libre para el público.

    UPCN buscará meterse en la final de la Liga de Vóleibol Argentina por 14ª vez en 18 participaciones, reafirmando su dominio en el vóley nacional.

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