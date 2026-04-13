    • 13 de abril de 2026 - 20:10

    UPCN se quedó también con un segundo set vibrante y está a uno del título

    UPCN ganó 25-19 el primer set ante Ciudad en San Juan y empezó mejor en la final de la Liga de vóley, con solidez en el cierre.

    image
    UPCN puede consagrarse campeón este lunes si gana ante Ciudad en la final de la Liga de vóley. &nbsp;

    UPCN puede consagrarse campeón este lunes si gana ante Ciudad en la final de la Liga de vóley.

     

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En una noche que puede ser decisiva en San Juan, UPCN gana 2-0 ante Ciudad y quedó a un solo set de ser campeón. La final de la Liga de vóley comenzó con dominio sanjuanino y un estadio colmado.

    Leé además

    upcn voley no pudo definirlo, se estiro el suspenso y ahora espera el cuarto juego

    UPCN Voley no pudo definirlo, se estiró el suspenso y ahora espera el cuarto juego
    A un paso. UPCN será local ante su gente ante Ciudad Voley buscando la décima corona de la Liga Argentina.

    UPCN juega la final en casa y va por el título de Liga ante Ciudad Voley

    UPCN pegó primero y marcó el ritmo del partido

    El primer set fue parejo en su desarrollo, con ambos equipos intercambiando puntos y sin grandes diferencias hasta el 14-14. Ciudad se apoyó en su poder ofensivo, mientras que UPCN respondió con solidez colectiva.

    En el tramo final, el equipo sanjuanino hizo la diferencia: bloqueos clave de Hoffmann y Meier, sumados a errores de la visita, le permitieron despegarse en el marcador. Con autoridad, UPCN cerró el parcial 25-19 y tomó la primera ventaja.

    Un segundo set infartante que dejó a UPCN al borde del título

    El segundo parcial fue completamente distinto. Ciudad logró una ventaja importante y llegó a estar arriba 19-15, con Rattray y Zelayeta liderando el ataque. Sin embargo, UPCN reaccionó a tiempo y no dejó escapar el set.

    Con Toro determinante en los puntos finales y un gran trabajo en bloqueo, el equipo sanjuanino igualó el marcador y llevó la definición a un cierre dramático. Punto a punto, UPCN mostró carácter y terminó imponiéndose 31-29 en un final electrizante.

    Ahora, con la serie 2-0 en sets, UPCN quedó a un solo parcial de consagrarse campeón ante su gente, en una noche que puede quedar en la historia del vóley sanjuanino.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El secretario General de UPCN, Pepe Villa. Foto: Daniel Arias.-

    Pepe Villa, imbatible en UPCN: cuatro décadas de hegemonía sindical y una nueva victoria contundente

    La Liga Argentina se vive en San Juan con entrada libre y gratuita en una final apasionante entre UPCN y Ciudad.  

    Liga Argentina: con final gratuita, UPCN enciende la ilusión en San Juan

    todo listo para un nuevo mandato de pepe villa como jefe historico de upcn

    Todo listo para un nuevo mandato de Pepe Villa como jefe histórico de UPCN

    UPCN quedó a un paso del título tras otra victoria ante Ciudad.

    UPCN volvió a ganarle a Ciudad y quedó a un paso del título