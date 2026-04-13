UPCN se quedó también con un segundo set vibrante y está a uno del título

UPCN ganó 25-19 el primer set ante Ciudad en San Juan y empezó mejor en la final de la Liga de vóley, con solidez en el cierre.

UPCN puede consagrarse campeón este lunes si gana ante Ciudad en la final de la Liga de vóley.

En una noche que puede ser decisiva en San Juan, UPCN gana 2-0 ante Ciudad y quedó a un solo set de ser campeón. La final de la Liga de vóley comenzó con dominio sanjuanino y un estadio colmado.

UPCN pegó primero y marcó el ritmo del partido El primer set fue parejo en su desarrollo, con ambos equipos intercambiando puntos y sin grandes diferencias hasta el 14-14. Ciudad se apoyó en su poder ofensivo, mientras que UPCN respondió con solidez colectiva.

En el tramo final, el equipo sanjuanino hizo la diferencia: bloqueos clave de Hoffmann y Meier, sumados a errores de la visita, le permitieron despegarse en el marcador. Con autoridad, UPCN cerró el parcial 25-19 y tomó la primera ventaja.

Un segundo set infartante que dejó a UPCN al borde del título El segundo parcial fue completamente distinto. Ciudad logró una ventaja importante y llegó a estar arriba 19-15, con Rattray y Zelayeta liderando el ataque. Sin embargo, UPCN reaccionó a tiempo y no dejó escapar el set.

Con Toro determinante en los puntos finales y un gran trabajo en bloqueo, el equipo sanjuanino igualó el marcador y llevó la definición a un cierre dramático. Punto a punto, UPCN mostró carácter y terminó imponiéndose 31-29 en un final electrizante.