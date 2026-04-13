UPCN se quedó también con un segundo set vibrante y está a uno del título

En una noche que puede ser decisiva en San Juan, UPCN gana 2-0 ante Ciudad y quedó a un solo set de ser campeón. La final de la Liga de vóley comenzó con dominio sanjuanino y un estadio colmado.
UPCN ganó 25-19 el primer set ante Ciudad en San Juan y empezó mejor en la final de la Liga de vóley, con solidez en el cierre.
En una noche que puede ser decisiva en San Juan, UPCN gana 2-0 ante Ciudad y quedó a un solo set de ser campeón. La final de la Liga de vóley comenzó con dominio sanjuanino y un estadio colmado.
El primer set fue parejo en su desarrollo, con ambos equipos intercambiando puntos y sin grandes diferencias hasta el 14-14. Ciudad se apoyó en su poder ofensivo, mientras que UPCN respondió con solidez colectiva.
En el tramo final, el equipo sanjuanino hizo la diferencia: bloqueos clave de Hoffmann y Meier, sumados a errores de la visita, le permitieron despegarse en el marcador. Con autoridad, UPCN cerró el parcial 25-19 y tomó la primera ventaja.
El segundo parcial fue completamente distinto. Ciudad logró una ventaja importante y llegó a estar arriba 19-15, con Rattray y Zelayeta liderando el ataque. Sin embargo, UPCN reaccionó a tiempo y no dejó escapar el set.
Con Toro determinante en los puntos finales y un gran trabajo en bloqueo, el equipo sanjuanino igualó el marcador y llevó la definición a un cierre dramático. Punto a punto, UPCN mostró carácter y terminó imponiéndose 31-29 en un final electrizante.
Ahora, con la serie 2-0 en sets, UPCN quedó a un solo parcial de consagrarse campeón ante su gente, en una noche que puede quedar en la historia del vóley sanjuanino.