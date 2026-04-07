Todo listo para un nuevo mandato de Pepe Villa como jefe histórico de UPCN

El secretario General del sindicato de estatales más grande de San Juan tiene el camino allanado sin oposición. El 9 de abril, los casi 25.000 afiliados irán a las urnas para legitimar la conducción del oficialismo gremial.

El jueves 9 de abril es el comienzo de un nuevo mandato de José Villa al frente de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) en San Juan. Los casi 25.000 afiliados irán las urnas para legitimar la conducción de Pepe, que lleva 40 años al frente del gremio de estatales más importante de la provincia. En el cuarto oscuro sólo estará su lista.

No hay oposición. Sólo hubo intentos infructuosos de parte del exsecretario de Obras Sociales del sindicato, Alejandro Savoca, secundado por Carlos Quinteros y patrocinado por el empresario de agroalimentos Francisco Paladini. La Junta Electoral Nacional decidió, a principios de marzo, que la lista opositora era inválida por falta de avales legales y allanó el camino del jefe histórico de UPCN para repetir una vez más.

"Quiero que el voto de ustedes sirva, como sirvió estos años, para crecer, para hacer cosas nuevas y seguir progresando y tener el sindicato más fuerte de la provincia", arengó Villa a los afiliados en un video de campaña. Pepe tiene todo listo y pidió que los activos y los jubilados concurran a las urnas: "Compañeros estatales, este 9 de abril se hacen las elecciones en UPCN. Hay una lista única encabezada por mí".

Detrás de ese escenario sin competencia hay una resolución clave que terminó de despejar cualquier incertidumbre. Los primeros días de marzo, la Junta Electoral Nacional de la UPCN ratificó lo actuado en San Juan y dejó firme el rechazo a la oficialización de la denominada Lista Naranja, encabezada por Savoca. La decisión quedó asentada en el Acta Nº 11/2026, donde el órgano nacional avaló cada uno de los pasos dados por la junta seccional.

El punto más sensible del fallo fue la validación de los avales. El estatuto del sindicato exige un piso mínimo de 725 respaldos para oficializar una candidatura. La Lista Naranja presentó 1.285, pero tras el proceso de verificación se invalidaron 691 por distintas irregularidades, lo que redujo el número final a 594, insuficiente para competir.