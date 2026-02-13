La Junta Electoral de UPCN impugnó a la lista opositora y Pepe Villa quedó cerca de la reelección sindical El órgano de control electoral interno del gemio resolvió la impugnación después de observar un gran número de avales. Alejandro Savoca apelará la definición y, de ser necesario, irá a la Justicia.

La interna de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) en San Juan dio un giro decisivo en la medianoche del viernes. La información trascendió después de la medianoche del viernes: la Junta Electoral del gremio resolvió impugnar la lista opositora encabezada por Alejandro Savoca, al considerar que no cumplió con el requisito mínimo de avales exigido por el reglamento interno.

Según pudo reconstruir este medio, la Junta observó que la nómina presentada por Savoca no alcanzó los 750 avales válidos necesarios para quedar habilitada. Si bien el exsecretario de Obras Sociales del sindicato había entregado más de 1.200 firmas de afiliados, el órgano electoral objetó alrededor de 700 avales, lo que dejó a la lista por debajo del umbral reglamentario.

Con este escenario, Pepe Villa quedó con el camino allanado para acceder a un nuevo mandato al frente de UPCN, un gremio que conduce desde hace cuatro décadas.

No obstante, la definición todavía puede reverse. Savoca apelará la decisión. Además, el equipo legal del opositor anticipó que apelará las observaciones realizadas por la Junta y que, en caso de no revertirse la decisión, recurrirá a la Justicia. Así lo dijo desde un primer momento el abogado Marcelo Arancibia, expresidente del Foro de Abogados de San Juan.

Las observaciones de la Junta Electoral no sorprendieron del todo al sector de Savoca. En la oposición admiten que ya sospechaban una supuesta inclinación del órgano electoral a favor del oficialismo, dado que sus integrantes responden políticamente a la actual conducción sindical.

La definición llega luego de una semana cargada de tensión. Durante la tarde-noche y al filo del vencimiento del plazo legal para la presentación de listas, tanto Villa como Savoca se presentaron en la sede gremial para entregar los avales de sus respectivas listas. En ese momento, ambas partes aseguraban haber cumplido con el requisito formal de alrededor de 800 firmas, aunque advertían que la documentación quedaba sujeta al análisis de la Junta, que contaba con tres días para evaluarla y habilitar el período de impugnaciones.

La desconfianza opositora se apoyaba en un contexto previo marcado por fuertes cruces y acciones judiciales. Días antes del cierre de listas, Villa había denunciado penalmente a Savoca en la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, acusándolo de presuntas maniobras irregulares durante su paso por el área de Seguridad Social del gremio. Desde el sector opositor rechazaron la denuncia y la calificaron como una represalia política.

Más allá del conflicto interno, el escenario electoral ya mostraba a Villa como amplio favorito. El histórico dirigente cuenta con el respaldo del secretario general de la CGT San Juan, Eduardo Cabello, además del acompañamiento del oficialismo provincial y de intendentes peronistas.