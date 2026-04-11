    • 11 de abril de 2026 - 19:57

    UPCN Voley no pudo definirlo, se estiró el suspenso y ahora espera el cuarto juego

    Ciudad Voley le ganó por 3-0 la tercera final de la Liga Argentina a UPCN Voley y este lunes se volverán a enfrentar.

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    Por Ariel Poblete

    No hubo festejo, hay suspenso. UPCN Voley no pudo liquidar la serie como local en la definición de la Liga Argentina de Vóleibol. En su estadio, el Gremial perdió por 3-0 contra Ciudad Voley (parciales 23-25, 23-25 y 16--25) y la serie quedó 2-1 aún favorable a los sanjuaninos que este lunes, a las 20, irán por el cuarto partido de la serie.

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    El máximo anotador de UPCN fue Alejandro Toro, con 14 puntos; mientras que del partido fue Mauro Zelayeta (Ciudad), con 16.

    UPCN nunca pudo acomodarse. Nunca pudo hacer pesar en el partido su localía. Porque a estadio repleto, el Gremial terminó atándose en movimientos que antes le fluyeron para sacar la doble ventaja en los dos primeros partidos de la Serie Final. El primer set fue palo a palo, parejo y duro, pero en el final Ciudad sacó su ventataja para ganarlo por 25-23 en 27 minutos de partido.

    Sintió el golpe UPCN de verse abajo en la serie como local. Le costó reacomodarse en el segundo set y después de un comienzo parejo, dejó que Ciudad lo fuera llevando a su juego. Llegó a estar 5 puntos abajo. Lo frenó Armoa con sus tiempos técnicos y se puso a tiro pero otra vez Ciudad aceleró con Gauna, con Nico Uriarte y le terminó ganando el segundo parcial por otro 25-23 que se hizo sentir en el estadio de UPCN.

    UPCN GOLPEADO

    Llegó el tercer parcial de este sábado en el estadio Gremial y UPCN sintió el desconcierto en el comienzo. Arrancó dubitativo, Ciudad lo supo aprovechar y se le distanció en el marcador obligándolo a jugar apurado. Llegó a estirar su ventaja a seis puntos y manejó los tiempos casi con comodidad. UPCN quiso reaccionar. La noche iluminada de Ale Toro era la esperanza pero no alcanzó. Ciudad lo fue armando, lo fue llevando y terminó resolviendo el tercer parcial por 25-16 para trasladar toda la emoción y la ansiedad a este lunes.

    No hay campeón todavía para la Liga 25-26. Este lunes, UPCN podría sentenciar su décima corona pero tendrá que levantar todo para retomar el control de una serie que parecía casi resuelta pero que se complicó en una noche en la que nada le salió bien.

    La Liga Argentina de Clubes nació en 1996 por iniciativa de la entonces Federación Argentina de Vóley. A medida que pasaron las temporadas fue experimentando cambios hasta que en 2003, con el objetivo de dar un salto de calidad y profesionalismo, se creó la Asociación de Clubes Liga Argentina de Voleibol (ACLAV). Desde entonces, la ACLAV se encarga año a año de organizar la máxima competencia a nivel nacional.

    Síntesis

    UPCN San Juan Vóley: Mateo Bozikovich, Anthony Cherfan; Imanol Salazar, Matheus Alejandro; Leon Meier, Alejandro Toro; Federico Trucco (L). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: Juan Simón Villarruel, Juan Martín Riganti, Gerónimo Elgueta.

    Ciudad Vóley: Demián González, Brandon Rattray; Maximiliano Gauna, Sergio Soria; Nicolás Uriarte, Mauro Zelayeta; Damián Zalcman / Luca Duet (L). Entrenador: Hernán Ferraro. Ingresos: Nicolás Lazo, Lisandro Zanotti, José Cejas

    Parciales: 23-25, 23-25 y 16-25.

    Estadio: UPCN Vóley

    FOTOS Y VIDEOS: DANIEL ARIAS

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    Cómo ver en vivo UPCN vs Ciudad Vóley

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