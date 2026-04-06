UPCN volvió a ganarle a Ciudad y quedó a un paso del título

UPCN volvió a imponerse ante Ciudad y quedó a un paso del título. El equipo sanjuanino domina la serie y sueña con una nueva consagración.
UPCN volvió a dar un golpe clave en la final y quedó muy cerca del título tras superar nuevamente a Ciudad. El equipo sanjuanino mostró autoridad en otro duelo decisivo y ahora depende de un triunfo más para consagrarse campeón en la Liga de vóley.
El UPCN volvió a imponerse frente a Ciudad en un partido clave, consolidando su ventaja en la serie final. Con un rendimiento sólido y efectivo, el equipo sanjuanino logró controlar los momentos decisivos del encuentro.
La victoria lo deja a solo un paso de la consagración, con la posibilidad concreta de cerrar la serie en el próximo partido y sumar un nuevo título a su historial.
El UPCN mostró una vez más su jerarquía en instancias definitorias. La experiencia de su plantel y la capacidad para sostener la presión fueron determinantes para inclinar la balanza ante un rival competitivo como Ciudad.
Con este resultado, el equipo sanjuanino se posiciona como claro favorito y alimenta la ilusión de sus hinchas de volver a celebrar un campeonato.
Ahora, el UPCN tendrá la chance de definir la serie en el próximo encuentro. De mantener el nivel mostrado, podría sellar una nueva consagración y reafirmar su protagonismo en el vóley nacional.
La expectativa crece en San Juan, donde el equipo está a un paso de escribir otra página dorada en su historia deportiva.
Ciudad Vóley: Demián González, Brandon Rattray; Maximiliano Gauna, Sergio Soria; Nicolás Lazo, Mauro Zelayeta; Damián Zalcman / Luca Duet (L). Entrenador: Hernán Ferraro. Ingresos: Juan Manuel Mangini, Lisandro Zanotti, José Cejas, Vinicius Da Silva, Nicolás Uriarte.
UPCN San Juan Vóley: Mateo Bozikovich, Anthony Cherfan; Imanol Salazar, Matheus Alejandro; Leon Meier, Alejandro Toro; Federico Trucco (L). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: Juan Simón Villarruel, Juan Martín Riganti, Gerónimo Elgueta.
Parciales: 25-19, 25-21 y 25-21
Estadio: Ciudad de Buenos Aires