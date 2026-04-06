    • 6 de abril de 2026 - 22:26

    UPCN volvió a ganarle a Ciudad y quedó a un paso del título

    UPCN volvió a imponerse ante Ciudad y quedó a un paso del título. El equipo sanjuanino domina la serie y sueña con una nueva consagración.

    UPCN quedó a un paso del título tras otra victoria ante Ciudad.

    UPCN quedó a un paso del título tras otra victoria ante Ciudad.

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    Desde el próximo sábado, en Buenos Aires, comenzará la serie final entre Ciudad y UPCN. El primer partido en San Juan será el sábado siguiente.

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    UPCN volvió a dar un golpe clave en la final y quedó muy cerca del título tras superar nuevamente a Ciudad. El equipo sanjuanino mostró autoridad en otro duelo decisivo y ahora depende de un triunfo más para consagrarse campeón en la Liga de vóley.

    UPCN domina la final y se acerca al título

    El UPCN volvió a imponerse frente a Ciudad en un partido clave, consolidando su ventaja en la serie final. Con un rendimiento sólido y efectivo, el equipo sanjuanino logró controlar los momentos decisivos del encuentro.

    La victoria lo deja a solo un paso de la consagración, con la posibilidad concreta de cerrar la serie en el próximo partido y sumar un nuevo título a su historial.

    La clave: solidez y experiencia

    El UPCN mostró una vez más su jerarquía en instancias definitorias. La experiencia de su plantel y la capacidad para sostener la presión fueron determinantes para inclinar la balanza ante un rival competitivo como Ciudad.

    Con este resultado, el equipo sanjuanino se posiciona como claro favorito y alimenta la ilusión de sus hinchas de volver a celebrar un campeonato.

    Lo que viene en la definición

    Ahora, el UPCN tendrá la chance de definir la serie en el próximo encuentro. De mantener el nivel mostrado, podría sellar una nueva consagración y reafirmar su protagonismo en el vóley nacional.

    La expectativa crece en San Juan, donde el equipo está a un paso de escribir otra página dorada en su historia deportiva.

    Síntesis

    Ciudad Vóley: Demián González, Brandon Rattray; Maximiliano Gauna, Sergio Soria; Nicolás Lazo, Mauro Zelayeta; Damián Zalcman / Luca Duet (L). Entrenador: Hernán Ferraro. Ingresos: Juan Manuel Mangini, Lisandro Zanotti, José Cejas, Vinicius Da Silva, Nicolás Uriarte.

    UPCN San Juan Vóley: Mateo Bozikovich, Anthony Cherfan; Imanol Salazar, Matheus Alejandro; Leon Meier, Alejandro Toro; Federico Trucco (L). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: Juan Simón Villarruel, Juan Martín Riganti, Gerónimo Elgueta.

    Parciales: 25-19, 25-21 y 25-21

    Estadio: Ciudad de Buenos Aires

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