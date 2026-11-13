Uruguay da el golpe en La Bombonera y vence a la Selección argentina por 2 a 0 en el primer amistoso de la era post Messi

La Selección Argentina se presenta este viernes en La Bombonera para disputar el clásico ante Uruguay desde las 20:00 horas, en el marco de un amistoso correspondiente a la fecha FIFA de noviembre. El encuentro representa el penúltimo compromiso del año para el combinado nacional que el próximo martes 17 cerrará el calendario frente a Costa Rica en Córdoba y marca un hito histórico: el primer partido de la Albiceleste desde el retiro definitivo de Lionel Messi.
El duelo de esta noche significará la edición número 198 del tradicional Clásico del Río de la Plata, un historial que muestra una clara ventaja para el seleccionado nacional con 92 victorias, frente a 58 triunfos uruguayos y 46 empates.
La renovación de Scaloni y un plantel con caras nuevas
El combinado nacional inicia oficialmente un nuevo ciclo tras la renovación del contrato de Lionel Scaloni. Para esta doble fecha, el entrenador armó una lista de 28 futbolistas que combina la base histórica con importantes apuestas a futuro y ausencias obligadas por lesión o planificación.
Entre las principales novedades destacan las convocatorias de Aarón Anselmino y Mariano Troilo, además del regreso de Gonzalo Montiel. Por su parte, Emiliano "Dibu" Martínez, quien se recupera de una fractura de mandíbula, formará parte del banco de suplentes.
El cuerpo técnico debió reestructurar el equipo ante bajas sensibles: no fueron convocados Cristian "Cuti" Romero, Lautaro Martínez y Nicolás González por lesión, y tampoco figuran en la nómina Rodrigo De Paul ni Giovani Lo Celso. Asimismo, Scaloni determinó no citar a jugadores de Boca Juniors debido a la agenda del club, enfocado en la definición de la Copa Sudamericana y la semifinal de la Copa Argentina.
Uruguay llega en reconstrucción y con Diego Forlán como interino
Del otro lado, la selección charrúa pisa el césped de La Bombonera inmersa en un proceso de profunda renovación institucional y deportiva. Tras la eliminación sufrida en la fase de grupos del Mundial 2026 y la posterior salida de Marcelo Bielsa, Diego Forlán entrenador de la Sub-20 asumió la conducción técnica de manera interina hasta marzo, mes en el que la AUF elegirá a las nuevas autoridades. Este será su segundo ciclo de partidos al frente del equipo mayor.
Para este compromiso, Forlán recupera a piezas clave como Federico Valverde (quien arrastraba una molestia física), además de contar con Nicolás de la Cruz y Agustín Canobbio, disponiendo del plantel completo. Sin embargo, en su primera prelista dejó al margen a Fernando Muslera, figura de Estudiantes de La Plata en su camino a la final de la Copa Libertadores. Desde el interior del plantel, referentes como Giorgian de Arrascaeta y Maximiliano Araújo remarcaron la solidez y el crecimiento colectivo del grupo.
El antecedente más cercano en Brandsen 805 trae buenos recuerdos para la visita: en su última presentación en La Bombonera, Uruguay se impuso por 2-0 con tantos de Ronald Araújo y Darwin Núñez, un condimento extra que le imprime mayor tensión y atractivo a un clásico de máxima rivalidad sudamericana.