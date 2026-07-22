Valentino Guarnieri cerró un buen fin de semana en Buenos Aires por la Iame Series Argentina

El sanjuanino mostró un destacado rendimiento durante la última competencia disputada en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.

En acción. Valentino Guarneri fue protagonista del karting en el autódromo Galvez en una jornada especial.

La quinta fecha de la Iame Series Argentina tuvo un significado especial para Valentino Guarnieri, ya que se trató de la despedida de un circuito muy importante en su carrera deportiva. En ese trazado logró su primera victoria a nivel nacional, consiguió su primera pole position bajo lluvia y celebró la obtención de su único campeonato nacional.

Con esos antecedentes como motivación, Guarnieri fue protagonista desde el inicio del fin de semana en la categoría Old School Senior. Marcó el mejor registro en los entrenamientos y luego se ubicó segundo en la clasificación del sábado por 30 milésimas, confirmando un gran nivel de competitividad entre los 33 pilotos de la categoría.

En las mangas clasificatorias obtuvo un segundo y un cuarto puesto, resultados que le permitieron mantenerse entre los principales competidores. Posteriormente, en la carrera Sprint, que se disputó con grilla invertida, avanzó desde la undécima hasta la quinta posición, demostrando un sólido ritmo de carrera.

Gracias a esas actuaciones, el sanjuanino registró el segundo mejor promedio de puntos del fin de semana, lo que reflejó la regularidad conseguida a lo largo de todas las competencias.

La final, disputada bajo la lluvia, tuvo un desenlace que no reflejó el rendimiento mostrado durante todo el evento. Cuando marchaba tercero y con posibilidades de seguir avanzando, recibió un toque de un rival que lo envió al pasto. Su kart quedó atascado en el barro y debió abandonar, pero lo positivo resultó ser la importante suma de puntos para el campeonato, que lo posiciona en el octavo lugar, restando la última fecha de la etapa regular. Los doce mejores clasificarán a la Copa de Oro, el principal objetivo del piloto y su equipo Cronos Racing.