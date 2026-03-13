    • 13 de marzo de 2026 - 22:23

    Villa Ibañez recibe a Trinidad en el solitario anticipo de la fecha 6 del Torneo Apertura

    En Ullum, en cancha de San Lorenzo, Villa Ibañez será local del León con el arbitraje de Ignacio Autenechea.

    Motivado. Trinidad llega en ganador al partido con Villa Ibañez que este sábado abrirá la fecha 6 en Ullum.

    Motivado. Trinidad llega en ganador al partido con Villa Ibañez que este sábado abrirá la fecha 6 en Ullum.

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    Por Ariel Poblete

    No hay pausas en el Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol y después de la fecha que terminó este miércoles, en Ullum comenzará este sábado la programación de la secta jornada del primer torneo del año. Además, este sábado se pondrá en marcha la Primera B del fútbol sanjuanino.

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    A las 17 y buscando su primera alegría en Primera A, Sportivo Villa Ibañez será local de Atlético Trinidad siendo local en la Villa Aurora, en cancha de San Lorenzo. Los Xeneizes ulluneros han sentido el salto de categoría y vienen de perder ante Defensores de Argentinos. El León se acomodó arriba y quiere más después de golear a Sarmiento.

    La jornada 6 del Apertura se completará el domingo con la siguiente programación:

    9 de Julio-López Peláez, Peñarol-San Lorenzo, Alianza-Atenas, Rivadavia-Colón, Carpintería-Defensores de Argentinos, Sarmiento-Minero, todos a las 17. A las 19,30, Unión-Juventud Zondina y a las 20,30,Desamparados-Marquesado.

    PRIMERA B LIGA SANJUANINA

    En paralelo a la programación del Torneo Apertura en Primera División, este sábado se pondrá en marcha el torneo del ascenso de la Liga Sanjuanina con siete partidos que comenzarán a las 17. Arbol Verde, Villa Obrera y Aberastain serán las nuevas caras de la Primera B tras sus descensos del año pasado.

    La programación de la primera jornada es la siguiente:

    SABADO 14 (Cuarta 14:30hs - Primera 17)

    Árbol Verde vs. Los Pumas (Cancha: Árbol Verde)

    Recabarren vs. Punteto (Cancha: Recabarren)

    Def. de Los Andes vs. Rivera (Cancha: Defensores de Los Andes)

    Vª Obrera vs. Juv. Ullunera (Cancha: Villa Obrera)

    Unión San Damián vs. Huarpes F.C. (Cancha: San Damián)

    U.V.C. Fiorito vs. Del Bono (Cancha: Fiorito)

    Libertad Juvenil vs. El Globo (Cancha: Libertad Juvenil)

    DOMINGO 15

    Centenario Olímpico vs. San Agustín (Cancha: Centenario)

    Federico Picón vs. Juventud Unida (Cancha: Picón)

    Vª Hipódromo vs. Aberastain (Cancha: Villa Hipódromo)

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