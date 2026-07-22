Violencia en la Copa Sudamericana: micros con hinchas de Tigre fueron baleados tras la victoria en Uruguay

Hinchas de Tigre fueron atacados a balazos por presuntos barras de Nacional de Uruguay luego de la victoria del conjunto argentino por 3 a 0 en Montevideo, por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana.

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El violento episodio ocurrió cuando la caravana de micros que trasladaba a los simpatizantes visitantes abandonaba el Gran Parque Central con destino a Colonia para regresar a la Argentina. En la zona de Ruta 1 y Camino Cibils , dos hombres que se desplazaban en motocicleta abrieron fuego contra al menos dos de los ómnibus.

El micro que encabezaba la caravana fue el más afectado y recibió alrededor de diez disparos , de acuerdo con los primeros testimonios y la información policial. Las balas impactaron contra los vidrios laterales y provocaron escenas de pánico entre los pasajeros.

De acuerdo a la denuncia de las personas que viajaban dentro del transporte, la custodia policial habría dejado la zona liberada y sin acompañamiento , accionar que fue cuestionado por los propios hinchas. "Los liberaron al salir del estadio y quedaron a merced" , relataron algunos de los pasajeros tras el ataque.

Como consecuencia del hecho, al menos una persona sufrió una herida de bala y fue trasladada al Hospital del Cerro , donde quedó internada fuera de peligro. Además, otros simpatizantes recibieron asistencia médica por lesiones y heridas menores provocadas por los impactos y la rotura de los cristales.

De acuerdo con la información brindada por la Policía uruguaya, los agresores escaparon del lugar tras efectuar los disparos y son intensamente buscados. Las primeras investigaciones apuntan a integrantes de la barra brava de Nacional que habrían esperado el paso de los ómnibus luego de la derrota de su equipo.

El ataque ocurrió minutos después de que Tigre diera un paso importante hacia los octavos de final de la Copa Sudamericana, al imponerse por 3 a 0 en el Gran Parque Central. La revancha se disputará la próxima semana en Victoria.

Las imágenes del interior de uno de los micros, con manchas de sangre, vidrios destrozados e impactos de bala, comenzaron a viralizarse rápidamente en las redes sociales y generaron una fuerte repercusión por la gravedad del episodio.

El hecho despertó un fuerte repudio y reavivó el debate sobre las condiciones de seguridad en los encuentros internacionales organizados por la Conmebol, ya que la agresión se produjo una vez finalizado el partido y cuando la parcialidad visitante emprendía el regreso hacia la Argentina.