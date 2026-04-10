Vuelve Edison Cavani: el uruguayo dio un paso clave en su recuperación y ya hay fecha para su regreso

Boca atraviesa uno de los momentos más importantes de la temporada con la fase de grupos de la Copa Libertadores en march a y dos clásicos seguidos (Independiente y River) por delante en el Torneo Apertura y podría darse el regreso de Edinson Cavani, que entró en la etapa final de su recuperación de una lesión crónica.

Blondel contó detalles de la charla que tuvo con el plantel de Boca sobre su relación con Morena Beltrán

El uruguayo compartió un posteo en sus redes sociales mostrando que volvió a hacer trabajos con pelota en el campo de juego del predio del Xeneize . No juega desde el 20 de febrero de este año ante Racing en La Bombonera, donde fue titular y jugó 79 minutos en el empate 0-0.

“Te extrañaba”, posteó Cavani acompañado de un emoji de una pelota de fútbol, lo que marca que está cada vez más cerca de volver a las canchas. El delantero apunta a regresar en mayo para la recta final de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El experimentado delantero de 39 años sufrió un edema óseo postraumático según informó el club en su momento, aunque luego tuvieron que realizarle un bloqueo en el psoas derecho.

Mientras Úbeda empieza a administrar cargas y minutos con sus futbolistas, la vuelta de Cavani a la consideración podría ser clave para la segunda mitad de la temporada, ya que daría más variantes en la zona de ataque.

En cuanto a la participación del uruguayo con el actual DT, solamente fue parte en 5 de los 24 partidos que dirigió en el Xeneize y uno solo de ellos como titular: ante Racing en La Bombonera.

Jugó 15 minutos ante Tigre donde hizo un gol, 13 minutos contra Talleres, 27 enfrentando a Argentinos Juniors, 25 ante Platense y en el partido ante La Academia, 79 minutos.

Con el regreso del exjugador del Manchester United, Boca tendría una sobrecarga en la delantera con varios nombres y roles: Miguel Merentiel y Adam Bareiro, que por ahora son titulares, Milton Giménez y Ángel Romero que corren de atrás, y el propio Cavani.