    • 8 de octubre de 2026 - 06:49

    World Skate Games 2026: la regla que nadie rompió, el que gana el Sub-19 gana el Femenino

    Tres Mundiales seguidos repitieron el mismo guion. La única vez que la corona fue argentina fue en San Juan 2022, el Mundial en el que Argentina ganó las tres categorías.

    Necesidades. Argentina definirá su futuro ante Chile en el Senior Femenino.

    Necesidades. Argentina definirá su futuro ante Chile en el Senior Femenino.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Hay un dato que atraviesa los últimos tres Mundiales y que casi nadie menciona. En Barcelona 2019, en San Juan 2022 y en Novara 2024, el país que levantó la copa del Sub-19 masculino levantó también la del Senior Femenino. España lo hizo dos veces, Argentina una. Nunca hubo dos campeones distintos. 3 de 3: En las tres últimas ediciones, el campeón del Sub-19 y el del Senior Femenino fue el mismo país.

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    SAN JUAN 2022: TRIPLE CORONA

    La única vez que esa doble corona fue celeste y blanca ocurrió en casa, y fue todavía más grande. En San Juan 2022 Argentina ganó los tres Mundiales en juego, el Sub-19, el Senior Femenino y también el Senior Masculino. Tres categorías, tres medallas doradas, todas en el Aldo Cantoni.

    En las dos categorías que repasa esta nota, los juveniles vencieron 4-1 a Italia en la final, después de eliminar a España 5-3 en la semifinal. Una semana más tarde, Las Águilas le ganaron 3-0 la final a España en el mismo estadio. Fue la revancha completa de Barcelona 2019, donde España se había quedado con las dos finales ante Argentina, 3-2 en Sub-19 y 8-5 en femenino.

    Esa identidad sanjuanina sigue intacta en Asunción. El plantel Sub-19 que dirige Esteban Avalos está formado casi por completo por jugadores de la provincia, con Bautista Romero entre ellos, y en Las Águilas la mayoría de las convocadas también son sanjuaninas.

    Argentina nunca se bajó del podio

    6 podios argentinos sobre 6 posibles

    2 títulos entre Sub-19 y femenino, los dos en San Juan 2022

    5-4 la semifinal Sub-19 que se escapó en 2024

    Subcampeona, campeona y tercera en Sub-19. Subcampeona, campeona y tercera en femenino. Ninguna otra selección sostuvo esa regularidad en las dos categorías. En Novara 2024 los juveniles quedaron a un gol de la final, tras caer 5-4 con Portugal, y cerraron con un 7-4 sobre Italia por el bronce. Las Águilas, eliminadas por España en semifinales, se quedaron con el tercer puesto con un 9-0 ante las italianas.

    DUELO REPETIDO

    España y Argentina se cruzaron en instancias decisivas en todas las ediciones. Finales en 2019, semifinal juvenil y final femenina en 2022, semifinal femenina en 2024. España ganó dos de los tres títulos en cada categoría y llega a Paraguay como defensora de ambos.

    Portugal sube, Italia espera

    Portugal es la selección que más creció en el femenino. Fue quinta en 2019, tercera en 2022 y finalista en 2024. En Sub-19 también llegó a la final de Novara.

    Italia vive la historia opuesta. Fue cuarta en las tres ediciones del femenino y perdió los tres partidos por el bronce sin convertir un solo gol, 0-3, 0-3 y 0-9. En Sub-19 fue cuarta dos veces y subcampeona en San Juan, su mejor resultado. Chile tuvo su gran momento en 2019, cuando llegó a la semifinal femenina, cayó 4-3 con Argentina y se quedó con el bronce.

    El factor casa

    España ganó las dos categorías en Barcelona. Argentina ganó las tres en San Juan, incluido el Senior Masculino. Italia, local en Novara, no pudo subir al podio en ninguna de las dos categorías. En Asunción no juega de local ninguna de las potencias.

    ASUNCION MARCA

    España le ganó a Argentina en las dos categorías durante la fase de grupos, 6-1 en Sub-19 y 7-1 en femenino. Italia dio la primera señal de cambio al vencer 4-1 a Portugal en el femenino. Y los juveniles argentinos e italianos empataron 2-2.

    Si la regla se cumple otra vez, habrá un solo país festejando dos veces. La pregunta es si alguien llega a tiempo para romperla.

    Los podios, edición por edición

    Mundial Sub-19 masculino

    Edición Campeón Final Subcampeón Tercero Cuarto

    Barcelona 2019 España 3-2 Argentina Portugal Italia

    San Juan 2022 Argentina 4-1 Italia España Portugal

    Novara 2024 España 3-1 Portugal Argentina Italia

    Mundial Senior Femenino

    Edición Campeón Final Subcampeón Tercero Cuarto

    Barcelona 2019 España 8-5 Argentina Chile Italia

    San Juan 2022 Argentina 3-0 España Portugal Italia

    Novara 2024 España 2-0 Portugal Argentina Italia

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