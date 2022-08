A punto de activarse la cuenta regresiva de los 100 días para el inicio del Mundial Qatar 2022, el director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, contabiliza un número de 20 jugadores fijos y un cupo de seis vacantes para la lista final de 26 futbolistas con los que buscará la tercera estrella de la historia.



Scaloni ya avisó que no habrá "sorpresas" en la nómina definitiva y los espacios a llenar serán completados por futbolistas que pasaron por su ciclo, que el próximo 7 de septiembre cumplirá cuatro años.



El entrenador santafesino aclaró en varias oportunidades que el único que tiene su pasaje reservado es el capitán Lionel Messi pero hay otros 19 futbolistas que también tienen un lugar asegurado.



Para iniciar el desglose puesto por puesto se podría enumerar el equipo ideal de la "Scaloneta" para el debut contra Arabia Saudita del martes 22 de noviembre a las 7 de la mañana de la Argentina.



El arquero titular es Emiliano Martínez y la defensa la completan Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña. Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso forman el mediocampo y la delantera la integran Lionel Messi, Ángel Di María y Lautaro Martínez.



Los otras nueve fijas son el arquero Franco Armani, único representante del futbol local, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Guido Rodríguez, Alejandro "Papu" Gómez, Julián Álvarez y Nicolás González.



Para completar el plantel restan seis vacantes y la lista de los candidatos dependerá de los puestos que elegirá reforzar el cuerpo técnico.



Un lugar seguro será para el tercer arquero y el nombre saldría de la competencia entre Juan Musso y Gerónimo Rulli.



En la defensa habría espacio para un jugador más y actualmente asoma Juan Foyth por la posibilidad de jugar como zaguero, lateral e incluso de volante. No obstante, en esa pelea también están Lucas Martínez Quarta, Nehuén Pérez y Marcos Senesi.



El mediocampo es el sector donde surgen más dudas ya que no están tan definidos los posibles reemplazantes de Lo Celso y De Paul.



El jugador de Atlético de Madrid jugó 16 de los 17 partidos de las Eliminatorias Sudamericanas y solo faltó cuando la "Scaloneta" recibió a Colombia en Córdoba con la clasificación al Mundial asegurada.



Si se tiene en cuenta el antecedente más cercano en el tiempo, el tucumano Exequiel Palacios lo reemplazó en el amistoso contra Estonia.



El ex River Plate es uno de los jugadores preferidos del cuerpo técnico pero deberá tener continuidad en Bayer Leverkusen para ganarse un lugar.



En tanto, la posición de mediocampista interno por izquierda que habitualmente ocupa Lo Celso podría ser ocupada por Alejandro "Papu" Gómez.



Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nicolás Domínguez, quien integró el plantel de la Copa América pero perdió terreno en el último tiempo, también pelean por meterse en la nómina.



En el ataque también hay varias incógnitas ya que Julián Álvarez y Nicolás González asoman como reemplazantes naturales de Lautaro Martínez y Di María, respectivamente.



Luego hay futbolistas que formaron parte de gran parte del ciclo pero que no tienen garantizado un lugar como los casos de Paulo Dybala, Ángel Correa y Joaquín Correa.



El rosarino de Atlético de Madrid puede ocupar distintas posiciones en el frente de ataque y fue una fija en la mayoría de las convocatorias.



El "Tucu", por su parte, fue habitualmente utilizado como "9" en lugar de Lautaro pero no puede considerarse un nombre puesto ya que en varios partidos quedó afuera del banco de suplentes.



La situación de Dybala es conocida y dependerá de su desempeño en estos meses en la Roma de José Mourinho.



Más atrás aparecen las las opciones de Lucas Alario, Emiliano Buendía, Lucas Ocampos y Manuel Lanzini, quienes deberán destacarse para volver a estar en consideración.



Todos estos futbolistas, sin embargo, seguramente estarán en la lista provisional que exige la FIFA que deberá tener un mínimo de 35 y un máximo de 55 integrantes.



La lista definitiva deberá reducirse a un mínimo de 23 y un máximo de 26.



Otro punto a tener en cuenta será la actividad que tendrán los futbolistas en la temporada europea.



La mayoría disputará un promedio de 15 partidos y los que juegan en equipos clasificados a competencias internacionales todavía más.



La Liga de Campeones de Europa completará las seis fechas de la fase de grupos entre el 6 de septiembre y el 2 de noviembre.



El debut de la Argentina en el grupo C de la Copa del Mundo será el 22 de noviembre contra Arabia Saudita en Lusail.

La agenda del seleccionado argentino en los 100 días previos al Mundial de Qatar

El seleccionado argentino tiene previsto disputar tres amistosos antes del debut mundialista del 22 de noviembre contra Arabia Saudita en Lusail, situada en la costa norte de Qatar.



Luego de la obtención de la Finalissima contra Italia en Londres y los cinco goles de Lionel Messi contra Estonia, la "Scaloneta" volverá a reunirse en la semana del 19 de septiembre en lo que será la última ventana FIFA para amistosos antes del inicio de la Copa del Mundo.



Con el partido pendiente de las Eliminatorias Sudamericanas contra Brasil prácticamente suspendido, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni podrá llevar a cabo su plan de disputar dos partidos de preparación.



Las fechas y los rivales no están confirmados pero se estudian dos opciones.



La primera es la idea original de realizar una gira en Estados Unidos pero enfrentar al seleccionado local ya no sería posible ya que cerró duelos contra Japón y Arabia Saudita, el 23 y 27 de septiembre, respectivamente.



Un posible rival sería El Salvador (número 71 en el ranking FIFA) el 27 de septiembre en una sede a definir.



La otra posibilidad es realizar una concentración en Medio Oriente y disputar los amistosos en esa zona.



Además, la alternativa de realizar un partido despedida en nuestro país quedará más lejana sin la obligación de viajar a Brasil para cumplir con el partido suspendido el 5 de septiembre del año pasado por el ingreso de un agente sanitario a los 5 minutos de juego.



Después de la ventana FIFA, Scaloni tendrá a sus 26 convocados a disposición a partir del 13 de noviembre, fecha que puso la FIFA como límite para los clubes cedan a sus futbolistas.



Por ejemplo, Messi tendría que jugar ese fin de semana con PSG de local ante Auxerre por la Ligue 1 y Emiliano Martínez, con Aston Villa, debería visitar el sábado 12 de noviembre a Brighton por la 16ta y última fecha de la Premier League antes del parate.



Mismo caso para la Serie A de Italia que agendó la 15ta fecha para el fin de semana del domingo 13 y los argentinos tendrían partidos de peso ya que Juventus, con Ángel Di María, recibirá a Lazio e Inter, de Lautaro Martínez, visitará a Atalanta.



Los que juegan en LaLiga española quedarán liberados unos días antes ya que la fecha 14 está programada para jugarse el miércoles 9 de noviembre.



Con el plantel completo, el seleccionado se cruzará el Golfo Pérsico en un vuelo de casi dos horas para enfrentar a Emiratos Árabes Unidos (EAU), seleccionado dirigido por Rodolfo Arruabarrena, en Abu Dhabi.



El partido fue confirmado por el propio DT argentino y sería la última prueba antes del debut ante Arabia Saudita por la primera fecha del Grupo C.