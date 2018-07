El objetivo. Es ser campeón mundial para Antoine Griezmann.

El atacante Antoine Griezmann aseguró que su deseo es "ganar la Copa del Mundo" mañana con la selección francesa y que el Balón de Oro le "importa poco" en la antesala de un partido histórico con la camiseta "bleu".



Dos días antes de disputar la final del Mundial de Rusia ante el combinado de Croacia, Antoine Griezmann valoró el encuentro como "una oportunidad de ganar la Copa del Mundo".



"Ganar o no ganar el Balón de Oro importa poco. Quiero ganar la Copa del Mundo y dejaré todo lo que tengo sobre el campo", dijo el delantero del Atlético de Madrid en una rueda de prensa celebrada ayer en Istra.



Mientras que el centrocampista Blaise Matuidi aseguró que la final es visto por todos los jugadores "bleus" como el partido de su vida.



El jugador de la Juventus italiana subrayó que "competir en una final de la Copa del Mundo es un sueño hecho realidad".



"Es el partido de nuestra vida, no tengo ninguna duda de eso", dijo Blaise Matuidi antes de la final ante la selección de Croacia.



En ese definitivo duelo por el título, según reconoció el centrocampista galo, "la presión existe". "Debe estar ahí, pero debe ser positiva y no debe inhibirnos", remarcó.