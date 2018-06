Por Gustavo Kuffner

Especial para DIARIO DE CUYO desde Rusia



"Lo único y lo mejor que queda es la posibilidad matemática de poder acceder a los Octavos de Final, el resto es saldo negativo. Desde lo estrictamente futbolístico el equipo ha disputado el segundo partido en la Copa del Mundo con demostraciones claras que no merece, ni tiene el juego adecuado para poder meterse entre los 16 mejores equipos de la competencia.



La posibilidad de una victoria hoy de Nigeria contra Islandia, acerca las especulaciones matemáticas hacia la clasificación pensando en un triunfo ante los nigerianos.



Los imponderables del fútbol siempre están a la orden del día. Cuando todo parecía indicar que Messi era el único punto a favor en un equipo que intentaba armarse en torno al mejor del mundo, ni siquiera él estuvo a la altura, y disputó -creo yo-, el peor partido con la camiseta de la Selección Argentina.



El equipo fue competitivo hasta el error no forzado de Wilfredo Caballero que significó el primer gol de los croatas. Analizar el partido por el error del arquero me parece cortar la historia por el eslabón más delgado, si bien hay responsabilidad total en el exarquero de Boca, creo que el equipo nunca reaccionó después de ese golpe y no estuvo a la altura de un rival que manejó el partido a discreción tras el 1 a 0 y terminó goleando categóricamente y sin ningún tipo de sobresaltos.



Las soluciones no llegaron desde el banco de suplentes, los cambios, las disposiciones tácticas, las modificaciones en torno a un rival que rompía el partido por las bandas, hacían del equipo argentino un conjunto permeable y no a la altura de su historia.



Lo único que queda ahora, es tomar la calculadora y sacar cuentas, esperar un triunfo de Nigeria frente a Islandia hoy y después rezar por un triunfo de Argentina ante los nigerianos el martes y así soñar en una lejana pero aún posible clasificación a Octavos".