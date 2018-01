VOLÓ. Richeze le dio una alegría a los piqueteros después de la baja de su candidato Ricardo Escuela.

Ya lo demuestra en la temporada sanjuanina, pero no se quedó con eso y fue por ese objetivo en la Vuelta Internacional a San Juan. Adrián Richeze, ciclista de la Agrupación Virgen de Fátima, fue el ganador en la General de Metas Sprinter. El bonaerense es uno de los mejores del país y no quiso ser menos ante los World Tour que no vinieron por ese objetivo a San Juan. El menor de la dinastía Richeze comenzó sumando en la primera etapa y repitió en todas las restantes, casi siempre estuvo prendido en las fugas lo que le permitió poder definir embalando en grupos más pequeños. "Estoy muy contento, por suerte pudimos quedarnos con este objetivo. Lógicamente que lamentamos lo que nos pasó en la etapa de la 150 donde perdimos a Ricardo (Escuela) que era el candidato nuestro, igual el equipo siguió trabajando de manera excelente, ahora nos queda seguir con los objetivos que tiene el equipo en un futuro inmediato", contó Richeze quien en esta clasificación tuvo como rivales a quienes terminaron como escoltas suyos: Gerardo Tivani (Mun. de Pocito) y Daniel Juárez (Mardan).