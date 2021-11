Rodeada de todo el afecto de los aficionados que acudieron antenoche al coqueto microestadio pocitano, Leonela Yúdica, confesó que si bien alguna vez se le había cruzado por la cabeza dejar la actividad, ahora estaba más motivada que nunca. "Durante la pandemia, con tanto tiempo sin poder entrenar y sin fechas fijas para pelear, pensé en alejarme, pero después me motive y comencé a prepararme para este combate", expresó.

Cuando se le consultó sobre lo que piensa para su futuro, explicó que pretende pelear en el exterior. "Creo que estoy en condiciones de unificar con alguna campeona de otra entidad. Le he mandado mails y he realizado propuestas públicas para pelear con Esparza (Marlen, estadounidense campeona del Consejo Mundial de Boxeo) pero no he recibido respuestas", comentó.

Sobre el combate de antenoche contra la mexicana Millán, ante quien retuvo por novena ocasión su faja celeste de la FIB, la sanjuanina contó. "Traté siempre de anticiparla y conectarla con golpes internos. Es fuerte y trataba de llevarme a un cambio de golpes que no me convenía. Logré imponer mi mayor movilidad y efectividad conectando manos justas".

Yúdica dejó en claro que seguirá en su peso habitual, que no buscará una pelea en otra categoría. "Mi peso es el mosca (50,800 kgs o 112 libras) lo doy sin privarme de nada y me siento fuerte".